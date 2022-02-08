Макрон закликає Україну до втілення Мінських угод - оглядачі, українські урядовці кажуть, що це призведе до дестабілізації

Втілення Мінських угод дестабілізує Україну. На це вказують численні оглядачі та влада України. Президент Франції Емманюель Макрон в Києві закликав до втілення Мінських угод. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За словами Макрона, на зустрічі політичних радників лідерів країн «Нормандського формату», яка пройшла 26 січня, «Україна підтвердила, що готова просуватися шляхом цих угод, і ми намітили подальші кроки».

Схожу готовність, заявив він, висловив президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з ним напередодні.

"Мінські угоди діють в цілях захисту суверенітету і територіальної цілісності. Тому ми повинні далі просунутися, щоби повністю їх виконати", - заявив Макрон.

В усіх моїх розмовах із нашими українськими колегами, вони лишаються відданими цьому [Мінським угодам]

Президент Франції наголосив на необхідності виконання забов'язань у відповідності угоди усіма її сторонами. За його словами, Париж та Берлін готові підтвердити такі зобов’язання.

Як відзначає колишній посол США в Україні Майкл Макфол, виконання Мінських угод "могло би призвести до значного спротиву, можливо навіть протестів на рівні 2013-го року".

Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США та Україна єдині у розумінні, що Мінські угоди є шляхом до вирішення конфлікту на Донбасі. За словами Блінкена, Україна намагається виконувати "більшість" положень Мінських угод, натомість Росія "не виконала практично жодне із свої забов'язань щодо Мінська".

"В усіх моїх розмовах із нашими українськими колегами, вони лишаються відданими цьому", - заявив Блінкен.

Якщо суспільство не піде на такі угоди, це може спровокувати дуже складну внутрішню ситуацію, і Росія на це розраховує

Як повідомляє "Німецька хвиля" секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов раніше застеріг Захід від спроб примусити Київ виконувати всі положення Мінських угод.

"Якщо вони наполягатимуть на дотриманні Мінських угод у такому вигляді, як вони є зараз, це буде дуже небезпечно для нашої країни. Якщо суспільство не піде на такі угоди, це може спровокувати дуже складну внутрішню ситуацію, і Росія на це розраховує", - сказав Данілов.

Данілов також заявив, що виконання Мінських угод означає "знищення країни" та призведе до того, що Росія вимагатиме зняття західних санкцій.

Раніше Оля Олікер, директорка аналітичної компанії Crisis Group, вказувала, що відмова від Мінських угод позбавила би основи значну частину санкцій Європи та ЄС проти Росії, які прив'язані до виконання угод.

Виконання Мінських угод = Україна робить речі, які обгрунтовано вважає недосяжними/небезпечними. Але США не кажуть про це публічно, бо санкції проти Росії прив'язані до втілення Мінських угод

"Виконання Мінських угод = Україна робить речі, які обгрунтовано вважає недосяжними/небезпечними. Але США не кажуть про це публічно, бо санкції проти Росії прив'язані до втілення Мінських угод.", - також відзначала Олікер у січні.

"Якщо Укрїана хоче залишитись Україною, вона не може виконувати буквальну інтерпретацію Мінських угод (тобто Мінські угоди у нинішньому вигляді). Якщо вона це зробить, то стане такою собі спільною українсько-російською державою, хоча Росія матиме неконтрольний пакет акцій", - писала днями журналістка Ізобель Кошів.

У статті використано матеріали "Радіо Свобода", "Німецької хвилі".