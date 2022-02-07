Позиція Макрона може свідчити про відсутність єдності Заходу щодо Росії? - оглядачі про візит президента Франції до Москви

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок відвідує Москву, роблячи ризикований дипломатичний крок з метою домогтися від президента Росії Володимира Путіна зобов'язань знизити напруженість у відносинах з Україною.

За повідомленнями ЗМІ, Макрон сьогодні заявив Путіну, що сподівається, що розмова двох лідерів "розпочне принаймні процес деескалації".

Напередодні візиту президент Франції заявив в інтерв'ю Journal du Dimanche, що для Росії є легітимним ставити питання про власну безпеку, але при цьому наголосив, що безпека та суверенітет України або будь-якої іншої країни не можуть будь-яким чином послаблюватись.

За словами Макрона, захистити європейські країни, які відчувають особливу загрозу з боку Росії, треба "запропонувавши новий баланс, який буде здатен зберегти їх суверенітет та мир".

"Це має бути зроблено із повагою до Росії та розумінням сучасних травм цього великого народу та великої нації", - заявив Макрон. Він також відзначив, що Європі необхідний "новий порядок... заснований на наріжному принципі суверенної рівності країн".

Деякі оглядачі вказують, що заяви Макрона вказують на певну розбіжність його позиції із заявленою спільною позицією Заходу.

"Така мова примушує решту Європи нервувати", - заявив раніше дослідник German Marshall Fund Ульріх Шпек, коментуючи слова Макрона про те, що той "має глибокий діалог із Путіним" та про необхідність "розробити історичні рішення".

"Макрон прямує до Москви завтра, зі словами про розуміння безпекових занепокоєнь Росії. Перепрошую, але ті [занепокоєння Росії] через які вони створюють кризу - це фантазія. Що важливо, сусіди Росії мають більш гострі занепокоєння щодо безпеки", - твітує колишній міністр закордонних справ Швеції, очільник European Council on Foreign Relations, Карл Більдт.

"Поступки" призведуть лише до подальшої агресії", - твітує радник Гельсінської комісії Конгресу Пол Массаро.

Між тим колишній посол Франції до США Жерар Аро вказує на легітимність спроб Макрона добитись розрядки та вказує на історію рішень США та Заходу, які обернулись негативними наслідками на глобальній арені.

"Той факт, що ті самі кола, які виступали за провальне вторгнення до Ірану у 2003-му році, сьогодні критикують Францію за те, що її президент намагається у прозорий спосіб розрядити нинішню кризу у Східній Європі викликає певне стурбованість... м'яко кажучи", - твітує Аро.

Деякі оглядачі підтримують позицію Макрона.

"Ознаки розумного життя на планеті НАТО: Макрон визнає "безпекові" занепокоєння Путіна у ході переговорів щодо України", - пише британський колумніст Пітер Гітченс.

Минулого тижня Макрон провів серію телефонних дзвінків із західним союзникам, Путіним та українським лідером. У вівторок він відвідає Київ.

"Всередині самого НАТО забагато точок зору щодо вимог Путіна", - твітує редактор індійського видання The Hindu Стенлі Джоні.

У Росії відкидають плани нападу на Україну. При цьому в уряді США вказують, що напад може відбутись у будь-який момент а Москва продовжує стягувати до кордонів з Україною війська.

Міністр оборони України Резніков, як повідомлєяться, заявляє про відсутність безпосередньої загрози вторгнення з боку Росії.

Між тим у Москві заявляють про про підготовку провокації на Сході України з боку Заходу.

"Однак час спливає, Росія на Україну не нападає. Розрахунок британців, які замовили цю "музику" і США, які приєдналися до них, зрозумілий: самі вигадали "російську загрозу", самі зібралися на "героїчну" боротьбу з нею, щоб потім здійснити провокацію і голосно оголосити про своєї "перемоги", - заявила речниця МЗС Росії Захарова.

Два джерела, близькі до Макрона, заявили, що одна з цілей його візиту до Москви - виграти час і заморозити ситуацію на кілька місяців, принаймні до «суперпрельських» виборів у Європі: в Угорщині, Словенії і, що особливо важливо для Макрона , у Франції.

Візит президента Франції до Москви та Києва відбудеться менш ніж за три місяці до президентських виборів у його власній країні. Його радники бачать у цьому потенційні політичні дивіденди, хоча Макрон ще не оголосив, чи балотуватиметься він.

У статті використано матеріали Reuters, Російської служби "Голосу Америки", Euro News, РИА НОВОСТИ, ТАСС.