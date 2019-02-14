Манафорт брехав слідчим у розслідуванні щодо Росії – рішення суду

Колишній голова виборчої кампанії Трампа Пол Манафорт навмисно брехав слідчим і федеральному великому журі у розслідуванні спеціального прокурора Роберта Мюллера – таким було рішення судді в середу.

Рішення судді стало ще одним ударом для Манафорта, колись заможного політичного консультанта, який очолював кампанію Дональда Трампа 2016 року і якому тепер загрожує багаторічний термін ув'язнення у двох кримінальних справах, які відкрив спецпрокурор Мюллер.

Рішення суду зменшує шанс Манафорта на отримання скороченого покарання, хоча Джексон заявила, що ухвалить рішення щодо наслідків під час винесення вироку наступного місяця. Рішення також посилює тези, що Мюллер розглядає дії Манафорта, як частину ширшого розслідування втручання росіян в американські вибори та будь-яку можливу координацію з помічниками Трампа.

Таємнича особа, з якою взаємодіяв Манафорт

Прокуратура дала зрозуміти, що вона залишається глибоко зацікавленою у взаємодії Манафорта з людиною, про яку ФБР говорить, що вона має зв'язки з російською розвідкою. Але не зрозуміло, що саме привернуло їхню увагу і чи стосується це втручання у вибори - тому що значна частина подробиць лишилась у таємних судових слуханнях і засекречених судових поданнях.

У своєму рішенні суддя Джексон надала кілька нових деталей, оскільки вона виявила, що було достатньо доказів, щоб стверджувати, що Манафорт порушив умови своєї угоди про визнання провини, збрехавши щодо трьох із п'яти питань прокурорів. Рішення було в значній мірі відхиленням аргументу адвокатів Манафорта про те, що він не вводив слідчих в оману навмисно, а забув деякі деталі, поки його пам'ять не відсвіжилась

Суддя встановила, що Манафорт ввів в оману ФБР, прокурорів і федеральне велике журі щодо його взаємодії з Костянтином Килимником, співпідсудним, про якого ФБР говорить, що він має зв'язки з російською розвідкою. Прокурори звинуватили Манафорта в брехні щодо декількох їхніх обговорень, у тому числі про можливий мирний план вирішення російсько-українського конфлікту в Криму.

Зустріч з Ґейтсом

Зустріч відбулася тоді, коли Манафорт все ще працював у кампанії Трампа на чільній посаді. Рік Ґейтс, давній заступник Манафорта, а також помічник кампанії Трампа, також був присутній. І прокурори говорять, що троє чоловіків пішли з зустрічі окремо, щоб не привертати увагу.

Вайсман повідомив, що слідчих також зацікавили кілька інших зустрічей між Килимником і Манафортом, у тому числі, коли Килимник відвідав Вашингтон для інавгурації Трампа у січні 2017 року. А адвокати Манафорта випадково оприлюднили кілька тижнів тому інформацію про те, що прокурори вважають, що Манафорт поділився даними з Килимником під час президентської кампанії 2016 року.

У середу суддя Джексон виявила, що на додаток до його взаємодії з Килимником, було достатньо доказів того, що Манафорт брехав про оплату юридичній фірмі, яка представляє його, і про нерозкрите розслідування міністерства юстиції.

Але вона виявила, що нема достатньо доказів, щоб підкріпити два інші звинувачення. Суддя сказала, що прокурори не змогли довести, що Манафорт навмисно брехав про роль Килимника у здійсненні тиску на свідків або про контакти Манафорта з адміністрацією Трампа в 2017 і 2018 роках.

Чекаючи на росіянина

Килимник, який живе в Росії, був обвинувачений паралельно з Манафортом у змові і перешкоджанні правосуддю. Він ще не з'являвся в суді США. Винесення вироку в Манафорт призначено на 13 березня. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення за двома злочинами, що виходять із незаконного лобіювання, яке він здійснював від імені політичних інтересів України.

Окремо йому загрожує можливість провести десятиліття за ґратами у федеральній справі у Вірджинії, де він був засуджений минулого року за податкові злочини та банківське шахрайство. Винесення покарання у цій справі було відкладено до рішення судді Джексон у суперечці щодо угоди про визнання вини.

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