Екс-партнер Манафорта визнав себе винним через роботу на український Опозиційний блок

Сем Петтен, колишній партнер Пола Манафорта визнав свою провину в проведенні діяльності агента на користь закордонної установи і погодився співпрацювати з урядовими прокурорами.

Петтен визнав себе винним у тому, що порушив закон про Реєстрацію іноземних агентів (FARA) – федеральний закон, в якому йдеться про іноземний лобізм, повідомляє The Hill.

За це порушення Петтена можуть засудити до п'яти років ув'язнення, а також присудити штраф до 250 000 доларів за порушення.

Петтен погодився співпрацювати з прокурорами і наразі невідомо, який буде обсяг цієї співпраці.

Звинувачення були висунуті через діяльністю Петтена у лобізмі на користь української партії Опозиційний блок у період з 2014 по 2018 роки, повідомляє видання з посиланням на документи справи подані до суду округу Колумбія.

Урядові обвинувачі стверджують, що Петтен працював з росіянином, якого визначили як "Іноземець А" з послуг надання консультацій та політичного лобізму а також допомагав російському олігарху в організації зустрічей з посадовцями США з Державного Департаменту та конгресменами.

Компанія, якою Петтен володів спільно з росіянином, заробила більше мільйона доларів за цю роботу.

Петтен співпрацював з Манафортом з проектів в Україні. Петтен також, за повідомленнями, одного разу працював на компанію Cambridge Analytica, яка стала відомою через свою роботу на користь передвиборчої кампанії Трампа протягом виборів 2016 року.

Стверджується, що Петтен також має зв'язки з Костянтином Кілімніком – росіянином, проти якого спецпрокурор США Роберт Мюллер висунув звинувачення у змові з метою створення перепон для судочинства.

Багато хто вважає, що Кілімник є особою визначеною обвинуваченням як "Іноземець А"

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