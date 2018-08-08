Свідок у справі Манафорта заявив, що "Опозиційний блок" недоплатив 2.4 мільйони доларів за послуги у 2014-му році

Ключовий свідок у справі Пола Манафорта, якого у США судять за звинуваченнями в ухилянні від податків та відмиванні грошей, Роберт Гейтс заявив на суді що "Опозиційний блок" недоплатив компанії Манафорта за надані послуги 2,4 мільйона доларів.

Про це повідомила кореспондент "Голосу Америки" у залі суду Тетяна Ворожко.

Сам Гейтс серед іншого визнав, що крав гроші у Манафорта поки працював з ними

За словами кореспондента "Голосу Америки", Гейтс заявив, що "Опозиційний блок" недоплатив за роботу із партією восени 2014-го року під час парламентських виборів.

За словами Гейтса, передає журналіст, Манафорт намагався стягнути повну плату за послуги аж до 2016-го року.

Тетяна Ворожко також наголошує, що у журналістів присутніх у залі суду немає можливостей задавати свідкам уточнюючі запитання, а суддя Томас Елліс, який головує на суді, неодноразово наголошував, що не цікавиться надмірними деталями подій в Україні. Суддя наголошує, що його цікавлять власне свідчення та докази, які стосуються суті звинувачень проти Манафорта, а саме - ухиляння від податків та відмивання грошей.

Захист Манафорта переконує, що Гейтс взагалі не заслуговує довіри і у ході суду підняли питання його подружньої невірності

Напередодні у ході слухань колишній бізнес-партнер Манафорт Рік Гейтс заявив у суді, що він та Манафорт надавали допомогу Петру Порошенко у 2014-му році. Американський канал Ен-Бі-Сі повідомив, що Гейтс також заявив, що послуги надані Порошенку не були оплачені, але інші ЗМІ повідомили, що робота Гейтса та Манафорта була не неоплачуваній основі.

Кореспондент Української служби "Голосу Америки", який перебував у залі засідань у вівторок відзначив, що репліки Гейтса щодо недоплати за роботу в України могли стосуватись "Опозиційного блоку". На момент написання цього матеріалу редакція не мала доступу до офіційної транскрипції судового засідання.

В Адміністрації президента України різко заперечили будь-яку роботу із Манафортом, але підтвердили, що команда Порошенка мала контакти із американських політтехнологом у 2014-му році.

Захист Манафорта переконує, що Гейтс взагалі не заслуговує довіри і у ході суду підняли питання його подружньої невірності. Сам Гейтс серед іншого визнав, що крав гроші у Манафорта поки працював з ними.

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