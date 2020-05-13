Через коронавірус Манафорта випустили з в'язниці на домашнє ув'язнення під наглядом - ЗМІ

Як повідомляють ABC News, Пола Манафорта, колишнього очільника виборчої кампанії Дональда Трампа а перед тим радника "Партії регіонів", випущено із в'язниці - решту терміну він відбуде під наглядом вдома. Дане рішення ухвалено з метою зменшити ризик захворювання Манафорта на коронавірус.

Як відзначає ABC News, два джерела повідомили, що Манафорта у середу зранку звільнили із федеральної виправної інституції Loretto, що у штаті Пенсільванія у середу вранці. Інформацію виданню підтвердив у адвокат Манафорта.

Манафорт відбуває термін у 7,5 років за шахрайство з податками, банківське шахрайство та порушення пов'язані з лобіюванням в інтересах закордонних урядів у США. Обвинувачення Манафорту були висунуті в рамках розслідування втручання Росії до американських виборів, яке проводив Роберт Мюллер.

Раніше адвокати Манафорта просили негайно перевести його на домашнє ув'язнення під наглядом. Як заявляв захист Манафорта, він має підвищений ризик захворювавння на коронавірус через вік та наявні захворювання. Адвокати повідомляють, що Манафорт має високий тиск, хворобу печінки, захворювання дихальних шляхів і у січні 2020-го захворів на грип та бронхіт. У грудні Манафорта було госпіталізована через "кардіалогічну подію".

Повідомлення про переведення Манафорта на ув'язнення вдома під наглядом активно коментують у США.

Переведення під утримання під наглядом вдома має сенс, але це має бути процес, що базується на об'єктивних критеріях

"Це викликає питання щодо неупередженості. Манафорт не підпадає під кваліфікацію звільнення з гуманних міркувань. Чи його випадок розглядався у спеціальному режимі перед тими, хто підпадає під таку кваліфікацію? Перед людьми в установах, де має місце сплеск коронавірусу, або людьми, чий термін добігає кінця? Чи отримав друг Трампа переваги під виглядом звільнення покликаного захистити в'язнів? Переведення під утримання під наглядом вдома має сенс, але це має бути процес, що базується на об'єктивних критеріях. Майк Колен (екс-адвокат Трампа - прим. ГА), який значно ближчий до завершення терміну, отримав відмову, після того як інформацію про його можливе звільнення було оприлюднено", - твітує професорка права Алабамського університету Джойс Алін.

"Тож очолюване міністром юстиції управління виконання покарань звільнило Манафорта, що решту 4 роки, які йому лишились він провів вдома. Це попри те, що у в'язниці, де він утримувався не було випадків коронавірусу а сам він не відповідав низці урядових стандартів щодо звільнення через коронавірус", - твітує колишній радник Барака Обами Девід Аксельрод.

Раніше президент Трамп, як видається, називав судове переслідування свого колишнього радника "полюванням на відьом".

"Мені дуже шкода Пола Манафорта та його чудову родину. "Правосуддя" взяло справу щодо подактів, якій вже 12 років, серед іншого, чинило колосальний тиск на нього, але, на відміну від Майкла Коена, він відмовився "ламатись" і не став вигадувати історії, щоб отримати "угоду". Велика повага хороброму чоловікові!", - твітував президент США у 2018-му році.

Як відзначають ABC News, на поточний момент Манафорт відбув лише 30% терміну.

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