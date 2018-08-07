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Україна

Порошенко недоплатив Манафорту - канал NBC

Інші почули, що робота була "на безплатній основі"

Американський канал NBC повідомляє, що колишній партнер Пола Манафорта Рік Гейтс заявив у суді у Вірджинії, що він та Манафорт допомагали Петру Порошенку на платній основі, але не отримали платню за свої послуги у повній мірі.

Компанія Манафорта DMP також допомагала Петру Порошенку, але не отримала платню у повній мірі
Це почули на суді над Манафортом NBC

"Гейтс заявив, що остання виборча кампанія, з якою вони працювали в Україні, були парламентські вибори у жовтні 2014-го року, коли політтехнологи працювали з "Опозиційним блоком". Компанія Манафорта DMP також допомагала Петру Порошенку, але не отримала платню у повній мірі", - йдеться у матеріалі на сайті NBC.

За словами Гейтса, після втрати Януковичем влади прибутки Манафорта значно скоротились у порівнянні із попередніми роками.

Раніше журналіст видання The New York Times Кеннет Фогель заявив у Twitter, що колишній бізнес-партнер Пола Манафорта, головний свідок обвинувачення, заявив на суді, що після втечі Януковича з України сам Гейтс та Манафорт допомогали Порошенку на безоплатній основі.

У залі засідань не ведеться аудіо- та відеозапис ЗМІ, що створює можливості для різних інтерпретацій почутого.

У Порошенка заявляли, що його команда ніколи не працювала з Януковичем.

Між тим інформація про те, що Манафорт після Януковича працював з Петром Порошенком, конфліктує із поширеним у США баченням Манафорта як російського агента, чия робота у штабі Дональда Трампа буцімто вказує на те, що сам президент США міг координувати власну виборчу кампанію 2016-го року із Москвою.

На це вказав і відомий журналіст Леонід Рагозін, який взявся кепкувати з поширеної у ЗМІ США точки зору, що будь-які контакти із Манафортом є доказом співпраці із Москвою.

"Факт роботи Манафорта з президентом Порошенком або вказує на те, що він не може бути "російським агентом", або ж означає, що президент Порошенко не є "про-західним президентом". Жартую, насправді це означає, що глибоко неправі ті, хто змальовує складні політичні реалії Східної Європи у таких простеньких термінах", - твітує Рагозін.

Натомість Максим Еріставі, відомий анголомовний коментатор подій в Україні, побачив в інформації про буцімто контакти Манафорта та Порошенка черговий, для себе, доказ подібності чинного та колишнього президентів України.

"Зважаючи на те, що президент Порошенко та його поплічники роблять в Україні, не дивно дізнатись, що він, як і його попередник-клептократ Янукович, був клієнтом Манафорта", - твітує Еріставі.

А якою ситуація із можливою співпрацею Порошенка та Манафорта у минулому бачиться вам? Коментуйте!

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