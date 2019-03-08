"Мало дали". У США критикують вирок Манафорту, але ув'язнення впливового лобіста - рідкість для Америки

Помітна частина американської громадськості з обуренням зустріла вирок Полу Манафору у суді штату Вірджинія. М'який, на думку багатьох, вирок, протиставляють значно тривалішим термінам ув'язнення, які отримали звичайні громадяни за незначні злочини. Окремі оглядачі також закидають ангажованість судді, який засудив Манафорта до менш ніж 4-х років ув'язнення. Між тим попереду у Манафорта ще один вирок з іншим суддею.

ЗА ЩО ЗАСУДИЛИ МАНАФОРТА

Як відомо, у середу у штаті Вірджинія суддя Томас Селбі Елліс оголосив вирок колишньому раднику "Партії Регіонів" в Україні та екс-керівнику виборчої кампанії Трампа Полу Манафорту. Манафорт отримав 47 місяців ув'язнення. При цьому суддя попросив врахувати час, вже проведений 70-річний Манафортом за ґратами. Обвинувачення просило від 19 до 24 років ув'язнення для Манафорта.

Елліс особливо підкреслив, що вирок не стосується жодної змови з Росією, яку власне розслідує спеціальний прокурор США Роберт Мюллер.

Російський правозахисник Гаррі Каспаров навіть закликав до екстрадиції Манафорта до України

Банківське шахрайство, ухиляння від сплати податків та ін. входять до 8 фінансових злочинів, у яких суд визнав Манафорта винним.

"Вирок 19-24 роки ув'язнення для пана Манафорта суперечив би усталеній практиці. Зрештою, я не думаю, що рекомендації обвинувачення щодо вироку адекватні", - заявив суддя.

Елліс раніше привернув увагу тим, що у ході попередніх слухань прямо пов'язав переслідування Манафорта слідством Мюллера із бажанням останнього схилити Манафорта до свідчень проти президента США Дональда Трампа. Він також звертав увагу на те, що Манафорта звинувачено у злочинах, які не пов'язані із мандатом Мюллера на розслідування власне втручання Росії у політичні процеси у США.

Суддя висловив думку, що обвинувачення прагнуло отримати від Манафорта інформацію, "яка би негативно позначилась на Трампі, або ж потягнуло за собою його імпічмент, або судове переслідування тощо", відзначає видання The Washington Examiner.

Слова судді про відсутність "змови" у звинуваченнях проти Манафорта привернули увагу і президента США Дональда Трампа, і його критиків, хоча з протилежних причин.

"І суддя, і захисник у справі Пола Манафорта чітко заявили на весь світ, що не було жодної змови з Росією", - твітує президент США, - "Між тим триває полювання на відьом (так президент характеризує розслідування втручання Росії - прим. ГА), яке шкодить країні. На дані заяви мають звернути увагу у комітетах з розвідки Сенату та Палати представників Конгресу США".

На протилежному кінці спектру - реакція популярного оглядача, критика Трампа Девіда Роткопфа:

"Шукаєте змови? Подивіться на координацію сигналів про "відсутність змови" між суддею та адвокатами Манафорта, та тим, як це веде до амністії цьому злочинцю... Ім'я судді Елліса завжди буде асоціюватись із несправедилвістю", - відзначає оглядач.

Оглядачі також звертають увагу на те, що коментарі судді про відсутність змови з Росією стосуються виключно конкретного вироку Манафорту, а президент США, мовляв, хапається за ним і поширює на слідство Мюллера загалом.

Вагома частина оглядачів та політиків-демократів по різному висловили своє невдоволення вироком Манафорту. Так сенаторка-демократ Камала Харріс заявила: вирок вказує та не, що система правосуддя у США "зламана".

Харріс, яка боротиметься за номінацію від Демократичної партії США на виборах президента, також привернула увагу до того, що, наприклад, в одному випадку чоловік отримав 12 років ув'язнення за злочин, пов'язаний з марихуаною.

ЛУНАЄ КРИТИКА СУДДІ ТА СИСТЕМИ СУДОЧИНСТВА США

Помітна частина коментаторів загалом інтерпретують вирок у справі Манафорта як приклад несправедливості американської системи правосуддя, яка значно суворіше ставиться до незаможних порушників, представників етнічних менших, які скоїли незначні злочини.

"Цей вирок є вироком судовій системі США. Старий білий суддя виявив мінімум ґлузду і відкинув верховенство права. Йому дозволено це робити лише через те, що він солідарний з іншим старим білим чоловіком, який є серійним злочинцем", - написав про вирок Андерс Аслунд, експерт з питань України в аналітичному центрі Atlantic Council.

"Три роки чекав суду у в'язниці Рікерс Айленд Каліф Броудер, якого звинувачували у викраденні рюкзака. Він покінчив із життям через пережиту травму. Натомість Манафорт, якого обвинувачення назвало "впертим" та "наглим злочинцем", відсидить 4 роки. Це і є "привілей білих" (точка зору у США, що державна система надає переваги білошкірим громадянм і непропорційно переслідує представників меншин - прим. ГА)", - пише правозахисниця Крістен Кларк.

Інші оглядачі відзначають, що вирок Манафорту все ж досить суворий, і звертають увагу на агресивність його критиків.

"Ліберали люблять заявляти про те, що вони проти масових ув'язнень (і правильно роблять), але щойно хтось, кого вони ненавидять із політичних причин, отримує порівняно пооблажливий вирок, вони починають закликати до більш суворих вироків. Можна подумати, що 4 роки у федеральній в'язниці - це іграшки, - твітує політичний оглялач Майкл Трейсі, - А може, замість того, щоб вимагати тривалішого терміну ув'язнення для політичних ворогів, врато боротись за те, що таку ж поблажливість, як щодо Манафорта, було виявлено до усіх".

А от російський правозахисник Гаррі Каспаров навіть закликав до екстрадиції Манафорта до України, щоб там мовляв "його переслідували за законом за його роль у вбивчому та корумпованому режимі Януковича".

Побажання Каспарова контрастує із заявою голови Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника, який сьогодні заявив, що Манафорт не є суб'єктом розслідувань НАБУ.

ЯК КАРАЮТЬ ЛОБІСТІВ-ПОРУШНИКІВ?

Між тим - хоча критики порівнюють вирок Манафорту із значно суворішими за буцімто менші злочини - такий вирок для потужного лобіста у США становить велику рідкість. Варто зважувати і на те, що в інтересах, наприклад, режиму Віктора Януковича працювали і інші американські лобісти, чия дільність не ставала об'єктом прискіпливої уваги американських прокурорів.

Переслідування лобістів, або агентів закордонних урядів, є рідкісним явищем, а їхнє ув'язнення трапляється ще рідше

Останнім, до Манафорта, гучним прецедентом ув'язнення впливового лобіста, могла бути справа вашингтонського лобіста Джека Абрамоффа, якого у 2006-му році було засуджено до 6 років ув'язнення за звинуваченнями, які включали підкуп чиновників та ухиляння від податків. Абрамофф був впливовою фігурою в Адміністрації президента Буша-молодшого і, серед іншого, працював в інтересах закордонних урядів. До його ув'язнення призвело розслідування його діяльності в інтересах казино, які належали американським індіанцям.

Підбірку гучних лобітських скандалів у США у 2006-му році підготували у блозі Oxford University Press. Увагу привертає той факт, що переслідування лобістів, або агентів закордонних урядів є рідкісним явищем, а їхнє ув'язнення трапляється ще рідше.

Між тим наступного тижня на Манафорта чекає вирок за іншими обвинуваченням - у суді у Вашингтоні. Там, як повідомляє видання Politico, йому може загрожувати максимум 10 років за звинуваченнями (Манафорт визнав себе винним - прим. ГА) у "змові проти уряду США" - Манафорт визнав, що порушив американське законодавство щодо лобізму в інтересах закордонного уряду та відмивання грошей, працюючи з клієнтами з України - та у "змові з метою перешкоджання правосуддю".

Майже до смішного поблажливий вирок, схоже, вказує на необ'єктивність системи, яка потурає порушникам, наближеним до влади. Але справедливість чекає на нього (Манафорта) з іншим суддею, наступного тижня

Прокурори у США також надзвичайно рідко переслідують за порушення законодавства щодо роботи в інтересах закордонних урядів (FARA). Одним із рідкісних прецедентів була нещодавня справа громадянина Пакистану, резидента США Нісара Ахмеда Чодрі (Nisar Ahmed Chaudhry), який з 2012 по 2018-й здійснював у США громадську діяльність, контактував з аналітичними установами, виступав у ЗМІ, брав участь у публічних дискусіях та ін. в інтересах уряду Пакистану без відповідної реєстрації. Мін'юст США вимагав для нього покарання 5 років ув'язнення.

Суддя у Вашингоні також вирішить, чи присуджений там термін покарання Манафорт відбуватиме одночасно з покаранням, обраним судом у Вірджинії, або ж після відбуття відповідного терміну.

У "НАСТУПНОГО" СУДДІ ВИМАГАЮТЬ СУВОРОГО ВИРОКУ МАНАФОРТУ

У Вашингтоні вирок Манафорту оголосить суддя Емі Берман Джексон. Онлайн її вже активно закликають винести максимально суворий вирок.

"Не забувайте, що Манафорт ще має постати перед суддею Емі Берман Джексон наступного тижня. Це не така суддя, як Елліс", - твітує журналіст видання The Hill Джулія Манчестер.

Значна частина коментаторів відверто закликають суддю максимально жорстко покарати Манафорта і "виправити" несправедливість, якою вони вважають вирок, який той отримав у штаті Вірджинія.

"Нам знову доводиться розраховувати, що жінка наведе лад", - твітує оглядач Емі Сіскінд.

"Чотири роки Манафорту - це безчестя! Той суддя - посміховисько. Сподіваюсь, що наступного тижня під час виголошення вироку за окремою справою у Вашингтоні суддя покарає його за усієї суворістю закону. Готовий битись об заклад", - твітує прихильник Демократичної партії США Скотт Дворкін.

"Майже до смішного поблажливий вирок схоже вказує на необ'єктивність системи, яка потурає порушникам, наближеним до влади. Але справедливість чекає на нього (Манафорта) з іншим судденю, наступного тижня", - відзначає сенатор-демократ Річард Блументаль.

Між тим президент США у п'ятницю у коментарях ЗМІ заявив, що не обговорював можливість амністії Пола Манафорта. Раніше Дональд Трамп заявив, що шкодує через те, що сталося з Манафортом.

У Демократичній партії вже пообіцяли гостро відреагувати, якщо Трамп вдасться до амністії осіб, які є фігурантами розслідувань, пов'язаних із ним.

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