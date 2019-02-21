Трампу обіцяють багато років розслідувань навіть після завершення слідства щодо втручання Росії

Демократична партія, схоже, продовжуватиме власне розслідування щодо Трампа у Конгресі, але "візьме до уваги" доповідь Мюллера

Представники Демократичної та Республіканської партії США вимагають оприлюднення результатів розслідування спеціального прокурора США Мюллера щодо контактів штабу Трампа та уряду Росії під час виборів 2016-го року. Заклики лунають після того, як канал CNN повідомив, що Мюллер вже наступного тижня може передати до Конгресу засекречену доповідь. Повідомляєтья, що Конгрес може отримати скорочений варіант доповіді.

"Самими "висновками" не обійдеться. Конгрес має право побачити повну доповідь спеціального прокурора, а доповідь, позбавлена секретних даних, має бути надана громадськості", - закликає сенатор-демократ Марк Ворнер.

Як вказують деякі опитування, американська громадськість, незалежно від партійної приналежності, хоче оприлюднення доповіді.

Натомість сторони розділились у своїх очікуваннях щодо власне результатів слідства. Критики Трампа наголошують, що розслідування щодо Трампа мають тривати, незалежно від висновків Мюллера. Прихильники ж навпаки - наголошують, що якщо слідство Мюллера не наведе доказів власне змови Трампа з Росією, то тим самим підтвердить закиди президента про те, що воно було "полюванням на відьом", інспірованим Демократичною партією.

Слідство Мюллера тривало майже 2 роки і протягом цього часу часто характеризувалось як власне слідство щодо Трампа особисто. Значна частина публічних коментаторів-критиків Трампа заявляли, що за доповіддю має послідувати імпічмент Трампа, притягнення його до кримінальної відповідальності тощо. На цьому тлі зараз в умовному таборі критиків президента помітним є, по-перше, певна обережність в очікуваннях щодо власне доповіді, а по-друге, акцент на тому, що запитання до Трампа не будуть вичерпані із завершенням роботи Мюллера.

"Про доповідь Мюллера знаю одне: ті, хто очікує, що це буде пік скандалу щодо Трампа та Росії і що доповідь відповість на всі запитання - будуть розчаровані. Щонайменше у наступні кілька років на нас чекає багато серйозних розслідувань", - твітує оглядач Девід Роткопф.

"Поки ви чекаєте доповіді Мюллера, будь ласка, не забувайте, скільки з найгірших злочинів Трампа проти американської демократії відбулось відкрито. Як щодо закликів до насильства проти політичних опонентів? Це не якась таємниця, викрита слідчими. Трамп усе це пише у ... Twitter", - пише критик Трампа, популярний коментатор Девід Фрум.

Навіть якщо слідство Мюллера не виявить порушень, які заслуговують на імпічмент, у відносинах Трампа з Росією це ще не значить, що підстав для імпічменту Трампа немає - пише на сторінках впливового The New York Times колишній посадовець адміністрації Барака Обами Ніл Кайтал.

"Запитання, які має Конгрес, не можуть бути вичерпані у випадку, якщо доповідь запропонує висновок про те, що не було виявлено порушень, які можуть вести до імпіменту, - пише Кайтал, - Зрештою, мандат Мюллера не покривав багатьох порушень, які загалом можуть становити підстави для імпічменту. Запитання Конгресу не будуть вичерпані і у випадку, якщо доповідь не запропонує детальної інформації щодо тих порушень, на розслідування яких слідство мало мандат".

"Коли б доповідь Мюллера не була оприлюднена, на цьому нічого не закінчиться", - пише екс-чиновник Обами.

Його слова знаходять підтвердження у позиції провідного законодавця-демократа, конгресмена Адама Шиффа, який заявив, що Демократична партія продовжуватиме власне розслідування щодо Трампа у Конгресі, але "візьме до уваги" доповідь Мюллера.

Лінія про "змову Трампа з Росією" тріщить по швах, і ми це знаємо

Натомість прихильники Трампа та критики слідства Мюллера загалом наголошують - без доказів особистої участі Трампа у координації з Росією, без доказів власне координації між його штабом та Москвою, роботу спеціального прокурора, вироки наближеним до Трампа буде непросто виправдати, як і сенсаційні спекуляції, які супроводжували слідство.

Окрему увагу, наприклад, у Республіканській партії звертають на те, що політики-демократи, як видається, вважають, що слідство Мюллера не вичерпає підозр щодо Трампа.

"Ви послухайте, що тепер кажуть провідні демократи, включно з Шиффом. Тепер вони відмовляються заявити, що сприймуть доповідь Мюллера, якщо та не знайде змови. Вони міняють позицію. Лінія про "змову Трампа з Росією" тріщить по швах, і ми це знаємо", - твітує прихильник Трампа, конгресмен-республіканець Марк Мідовс (Mark Meadows).

"Усі відмовки, перегляд власних попередніх заяв та спекуляції (з боку критиків Трампа - прим. ГА), які озвучуються зараз, не можуть приховати того факту, що - за винятком випадку, якщо тепер буде висунуто нові звинувачення - слідство Мюллера завершиться, так і не висунувши звинувачень жодному американцю за протизаконну змову з Росією з метою впливу на вибори 2016-го року", - твітує відомий журналіст-розслідувач Ґлен Ґрінвальд.

Серед критиків Мюллера дуже популярним є аргумент про те, що його слідство домоглося звинувачень та вироків проти наближених до Трампа осіб за справами, буцімто прямо не пов'язаними із питанням "змови".

"Коментатори, які роздмухували найбільш конспірологічні теорії щодо Трампа та Росії, залишаться безкарними, навіть якщо доповідь Мюллера повністю заперечить все, що вони пророкували протягом понад 2-х років", - твітує американський журналіст Майкл Трейсі, який здебільшого скептично коментує тему розслідування втручання Росії у політичні процеси у США.

Натомість цікаво, що на тлі певного скепсису критиків президента та критиків ... Мюллера щодо змісту його доповіді, власне беззаперечні прихильники Трампа виступають проти оприлюнення доповіді взагалі.

"Згідно з Конституцією США, не повинно бути жодної "доповіді Мюллера", спрямованої проти Трампа. Вистачить з нас і брехливого досьє (маєтья на увазі документ, який буцімто став відправною точкою у розслідування ФБР щодо Трампа та Росії - прим. ГА). Просто закрийте слідство", - твітує Том Фіттон, очільник консервативної організації Judicial Watch, яка невпинно критикує слідство Роберта Мюллера.

Про доповідь Мюллера знаю одне: ті, хто очікує, що це буде пік скандалу щодо Трампа та Росії і що доповідь відповість на всі запитання - будуть розчаровані

Прикметно, що сам Трамп вже заявив, що рішення про оприлюднення доповіді лишається за новопризначеним міністром юстиції США Барром.

Його власне ставлення до слідства залишається незмінним. Буквально лічені дні тому президент США у Twitter заявив, що слідству Мюллера "не можна було дозволяти розпочатись".

"Слідство Мюллера роздирають протиріччя. Воно протизаконне та сповнене махінацій", - твітував Трамп.

Щойно доповідь Мюллера буде оприлюднено, так чи інакше, буде перегорнуто важливу і довгу сторінку у новітній історії США. Як відзначає журналіст CNN Маршал Коен, слідство пропрацювало довше, ніж чимало провідних чиновників адміністрації Трампа.

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