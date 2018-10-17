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Співробітницю Мінфіну США заарештували за звинуваченнями у розголошенні даних, зокрема, стосовно Манафорта

  • Голос Америки
Будівля Міністерства фінансів США

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Посадовцю Міністерства фінансів США було висунуто звинувачення у розголошенні звітів про фінансові операції низки організацій пов'язаних з Дональдом Трампом та Росією, включаючи колишнього голову кампанії Трампа Пола Манафорта, повідомляють американські ЗМІ.

Посадовець міністерства, Наталі Мейфлауер Сурс Едвардз незаконно розголосила документи – звіти про підозрілі операції, журналістові агенції BuzzFeed News. Про це йдеться в звинуваченні. В звинуваченні перераховано більше десятка новинних статей, які містили інформацію засновану на вмісті звітів про підозрілі операції, а також описі подій, що співпадають у судових документах та в статтях опублікованих BuzzFeed.

Едвардз, яка є провідним радником мережі з розкриття фінансових злочинів Міністерства фінансів США "FinCEN" було висунуто звинувачення в розкритті інформації без відповідних повноважень, повідомляє CNN.

Повідомлення, які вона, за звинуваченнями, розголосила стосувалось не лише Манафорта, але і його бізнес партнера Ріка Гейтса, посольства Росії та Марії Бутіної, яку звинувачують у шпигунстві на користь Росії.

Марія Бутіна, 21 квітня 2013 року
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За звинуваченнями, з жовтня 2017 року, Едварз використовувала програму з шифрування і пересилала електронні зображення документів журналісту. В серпні 2018 року, наприклад, Едвардз та журналіст обмінялись 541 повідомленнями, йдеться у звинуваченні.

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