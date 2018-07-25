Справа Бутіної: суд може заборонити передавати інформацію ЗМІ

Суддя США заявила в середу, що вона може заборонити адвокатам Марії Бутіної, яку звинувачують у виконанні ролі агента Кремля в США, передавати ЗМІ інформацію щодо справи. Це сталося після того, як прокурори скаржилися на заяви її провідного адвоката до засобів масової інформації та висловили занепокоєність у передачі доказів захисту.

Окружна суддя США Таня Чуткан дала обвинуваченню час до 8 серпня, щоб подати запропонований судовий наказ щодо захисту, щоб запобігти публічному розкриттю доказів у цій справі. Під час слухання прокурори звинуватили адвоката захисту Роберта Дрісколла в тому, що він викривляє справу в телевізійних новинних інтерв'ю.

«Я, звичайно, не хочу накладати заборону», – сказала Чуткан на слуханні, але додала, що розглядатиме цей крок, якщо публічні заяви Дрісколла про справу «перетнуть межу».

«Я застерігаю вас», – сказала суддя Дрісколлу.

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29-річна Бутіна була заарештована та обвинувачена цього місяця за звинуваченнями в тому, що вона змовилася з провідним російським чиновником та двома американськими громадянами, щоб спробувати проникнути в групу, що виступає за права на зброю (вважається, що цією організацією була Національна стрілецька асоціація), і впливати на політику США щодо Росії . Вона не визнає себе винною.

Дрісколл назвав свою появу на телебаченні «краплею в цунамі» негативного висвітлення преси щодо Бутіної, зокрема поскаржившись на звинувачення обвинувачення, що вона пропонувала секс в обмін на роботу в спеціальній організації.

Наступне слухання заплановане на 10 вересня.

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