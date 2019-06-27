Манафорт не визнає себе винним за звинуваченнями у шахрайстві у верховному суді Нью-Йорка

Пол Манафорт заявив про свою невинуватість у верховному суді штату Нью-Йорк за обвинуваченням у шахрайстві з іпотекою, фальсифікації бізнес-документів та іншими обвинуваченнями - повідомляють американські ЗМІ. Це вже третя справа проти колишнього голови кампанії Трампа.

ЗМІ США часто піднімають тему можливого помилування Манафорта президентом США Дональдом Трампом. Сам президент заявляв, що не задумувався про помилування Пола Манафорта

Як зазначає видання The New York Times, нова серія обвинувачень проти Манафорта є спобою окружного прокурора Мангеттена «запевнитися, що пан Манафорт буде за ґратами, якщо навіть буде помилуваний за федеральні злочини».

ЗМІ США часто піднімають тему можливого помилування Манафорта президентом США Дональдом Трампом. Сам президент США раніше заявляв, що не задумувався про помилування Пола Манафорта.

Наразі Манафорт відбуває термін у 7,5 років за шахрайство з податками , банківське шахрайство та порушення пов'язані з лобіюванням в інтересах закордонних урядів у США. Його заарештували рік тому.

Як пише The New York Times, адвокат Манафорта просить відхилити обвинувачення на підставі того, що його клієнта вже судили за тими самими обвинуваченнями.

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