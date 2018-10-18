Манафорт дізнається про свій вирок вже у п'ятницю

Цієї п’ятниці стане відомо, скільки часу проведе у в’язниці колишній голова виборчої кампанії Дональда Трампа та радник Віктора Януковича Пол Манафорт. 19 жовтня в Окружному суді у місті Александрія відбудеться слухання щодо визначення терміну засудження Полу Манафорту у справі, що слухалася в цьому суді.

У серпні Манафорта було визнано винним за вісьмома пунктами звинувачень у фінансовому шахрайстві. Минулого місяця він уклав угоду про співпрацю з командою Мюллера з метою уникнути другого судового розгляду, який мав відбутись в Окрузі Колумбія.

Прокурори погодилися не домагатися повторного розгляду 10 з 18 кримінальних звинувачень, з яких присяжні не дійшли спільного висновку. Однак, відмові від звинувачень за цими пунктами буде діяти після завершення співпраці Манафорта зі слідством, або винесення вироку за рештою звинувачень.

Минулого тижня суддя федерального суду, який головував під час розгляду цієї справи Т.С. Елліс, розкритикував цю угоду і висунув прокурорам вимогу: або вони відмовляються від переслідування Манафорта за цими 10-ма звинуваченнями або відкривають за ними нову справу. Це мало пришвидшити визначення терміну ув`язнення за 8-ма пунктами.

"В цьому регіоні рішення уряду про повторне слухання з обвинувачень, з яких не досягнуто рішення, завжди відбувається вчасно і вирок виноситься протягом від двох до чотирьох місяців з часу укладання угоди про визнання провини до отримання вироку присяжних", - написав Елліс у рішенні.

Також суддя відкинув прохання Манафорта з`явитися у приміщенні суду в цивільному одязі.

«До цього підзахисного має бути таке саме ставлення, як і до інших, які перебувають за ґратами після винесення вироку», - написав він.

У пресі висловлювалися припущення, що вимоги судді можуть вплинути на бажання Манафорта співпрацювати з спецпрокурорм Робертом Мюллером, який веде слідство стосовно можливого втручання Росії у президентські вибори США 2016 року.

Втім, повідомляє CNN, Манафорт вже активно співпрацює з командою Мюллера. За останній місяць він та його юристи з`явилися в офісі спецпрокурора дев’ять разів, кожний з візитів тривав у середньому шість годин, повідомляють журналісти.

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