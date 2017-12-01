Мільйонна застава та обмежена свобода – доля Пола Манафорта

Колишній керівник передвиборчої кампанії Трампа Пол Манафорт погодився вийти з-під домашнього арешту під заставу в розмірі $11,650 000

Екс-керівник президентської передвиборчої кампанії Долнальда Трампа Пол Манафорт погодився на звільнення з-під домашнього арешту під заставу в розмірі понад 11 мільйонів доларів.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на адвоката Манафорта - Кевіна Даунінґа.

Манафорт, який носить електронний чіп для контролю переміщення, як заставу надав чотири об'єкти нерухомості.

Домовленості в цій справі досягнуто з Офісом спеціального прокурора Роберта Мюллера, який розслідує справу втручання Росії у хід виборів у США.

Два об’єкти надані як заставу розташовані у штаті Нью-Йорку, один у Флориді та один у Вірджинії.

Дружина Манафорта Кетлін та його дочка Андреа погодилися наглядати за виконанням умов застави.

Щоб запобігти можливості втечі зі США, Пол Манафорт погодився не подорожувати за кордон, здати владі свої паспорти та обмежувати своє пересування штатами Флорида, Вірджинія та Нью-Йорк, як також столичним Вашингтоном.

Даунінґ назвав суму 11 мільйонів «значною частиною» майна Манафорта.

30 жовтня Пола Манафорта і його бізнес-партнера Ричарда Ґейтса обвинуватили у змові проти США. Їм висунули обвинувачення за 12 пунктами і відправили під домашній арешт.

За даними слідства, Манафорт і Ґейтс отримали десятки мільйонів доларів доходу внаслідок їхньої роботи в Україні. Перший відмив понад $18 млн, а другий – більше ніж $3 млн.

Дивіться також: Як мешканці Маямі готуються до підвищення рівня води в океані