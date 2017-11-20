Коли Янукович утік, Манафорт розкрутив "Опоблок" як "голос росіян в Україні" - ЗМІ

Після Революції Гідності 2014 року, колишній голова виборчої кампанії Трампа Пол Манафорт зіграв ключову роль в реорганізації проросійської партії Януковича, пише Business Insider.

Нова партія змогла пройти в парламенті після того, як Манафорт особисто схвалив перелік кандидатів.

перелік кандидатів. Манафорт підтримував контакт з політичним діячем в Україні, який допомагав йому у просуванні нової партії навіть під час кампанії Трампа.

навіть під час кампанії Трампа. Звинувачення, висунуті Манафорту спеціальним прокурором Робертом Мюллером, виокремили роль Манафорта як лобіста колишнього президента України Януковича, якого підтримувала Росія.

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Навіть після втечі Януковича, Манафорт активно працював в Україні і зіграв важливу роль в створенні найбільшої проросійської партії, яка на сьогодні існує в країні, зазначає видання.

На його (Манафорта) думку, щоб зібрати найбільшу кількість людей, які протистоять теперішньому урядові, потрібно уникати конкретики і стати символом опозиції

Звинувачення, висунуті Мюллером, вказують, що Манафорт працював з "Опозиційним блоком" – партією, що створилась після втечі Януковича і замінила Партію регіонів в ролі найбільшої проросійської партії в країні. Манафорт отримував гроші за роботу для партії протягом 2016 року, зрозуміло зі звинувачень.

Манафорт сам вигадав назву "Опозиційний блок", вказує The New York Times, повідомляє Business Insider.

"На його думку, щоб зібрати найбільшу кількість людей, які протистоять теперішньому урядові, потрібно уникати конкретики і стати символом опозиції", - повідомив політолог Погребинський виданню NYT.

Манафорт, який раніше був "консільєрі" Партії регіонів, продовжив свою роль в якості "консільєрі" Опозиційного блоку

Насправді, як заявляє Джон Гербст, колишній посол США в Україні і директор Євразійського центру аналітичної установи Atlantic Council, партія не дуже відрізнялась від Партії регіонів.

"Це було продовження того, що існувало, - заявив Гербст Business Insider, - Манафорт, який раніше був "консільєрі" Партії регіонів, продовжив свою роль в якості "консільєрі" Опозиційного блоку".

"Він давав вказівки їх політичній кампанії, поки тривали вибори і допоміг їм залишитись при владі", - заявив Гербст про роль Манафорта в Партії регіонів.

Колишній дипломат також сказав, що українці показували йому документи, де вказується, що Манафорт відвідував Україну між 2014 та 2016 роками.

Партійний посадовець говорив Bloomberg, що Манафорт особисто схвалив перелік кандидатів партії і один з лідерів Блоку Нестор Шуфрич відсвяткував відносний успіх у виборах, відкоркувавши пляшку коньяку в офісі Манафорта і сплативши йому 1 мільйон доларів за роботу, повідомляє Business Insider з посиланням на Bloomberg.

Однією з довірених осіб Манафорта є російсько-український політичний діяч Костянтин Килимник, з яким Манафорт просував Опозиційний блок, як "голос росіян" на сході України. Килимник, за повідомленнями, продовжував спілкуватись з Манафортом під час кампанії 2016 року.

Саме Килимник, за повідомленнями, дізнавався про можливість вилучити антиросійські заяви з платформи Республіканської партії в США в 2016 році, що партія зрештою і зробила, повідомляє видання.

Манафорт припинив отримувати виплати від Опозиційного блоку лише в квітні 2016 року, через місяць після того, як він приєднався до кампанії Трампа, повідомляє The Washington Post. З того часу, він покладався на Килимника, щоб збирати борги Опозиційного блоку, які, на думку Манафорта, йому все ще винні.

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