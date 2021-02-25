"Я розраховую на підтримку американських українців" у посиленні співпраці між Україною і США - посолка Маркарова для Голосу Америки

Нова посолка України у США Оксана Маркарова прокоментувала своє призначення для Голосу Америки.

"Указ Президента про моє призначення Послом - це честь іще раз послужити Укранї і можливість долучити мої знання та вміння до поглиблення співпраці України зі Сполученими Штатами, які не тільки є нашим стратегічним партнером в глобальному масштабі, але і країною людей, з якими ми пов'язані спільними цінностями, спільним минулим, і, безпечно, успішним майбутнім", - сказала Маркарова.

"У нас спільні демократичні цінності і спільне прагнення зробити Україну сильною, захистити її від агресора, відновити її цілісність і підтримати трансформацію в сучасну інноваційну країну. Тому що економічно потужна демократична Україна, з сильними інституціями та справедливим правосуддям, член НАТО та ЄС - це не тільки мрія і вимога наших громадян, але й гарантія безпеки і розвитку всього чорноморського регіону і Європи".

Окремо голова українського диппредставництва у Сполучених Штатах наголосила на важливості підтримки Києва з боку американського уряду та обох партій у Конгресі.

"І посилення двопартійної підтримки з боку США у всіх напрямах тільки прискорить позитивну трансформацію України. У мене як у посла дуже багато ідей, як зробити нашу співпрацю ще цікавішою і результативнішою, і я розраховую на підтримку всіх американських українців та друзів України у цій справі", - повідомила Маркарова.

Із новим призначенням посолку уже привітали низка експертів та політиків.

Колишній прем'єр-міністр України Олександр Гончарук, в уряді якого працювала Маркарова, назвав призначення "доброю новиною".

"Діалог із союзниками точно стане простішим", - написав у Твітері пан Гончарук, який нині є співробітником американського аналітичного центру "Атлантична рада".

До привітань нової посолки приєднались, серед інших, заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован, президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер, керівник Групи підтримки України в Єврокомісії Петер Вагнер, американська дипломатка Елізабет Хорст, колишня міністерка фінансів України Наталія Яресько, колишній міністр освіти Сергій Квіт, замміністра із цифрової трансформації Олександр Борняков, колишня заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркель, депутатка Ірина Геращенко.

Також представники української громади у США, серед яких Нік Білогорський, Марта Фаріон, Любов Шипович та інші, висловили сподівання на плідну співпрацю задля двосторонніх відносин між Україною та Америкою.

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