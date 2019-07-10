Журналіста фінансованого США TV Marti підозрюють у фальшуванні обстрілу у телерепортажі

Агентство США з глобальних медіа (U.S. Agency for Global Media) розслідує повідомлення про те, що журналіст телерадіомовної компанії TV Marti, яка належить до структури Агентства і покликана поширювати об'єктивні новини на Кубі, інсценував мінометний обстріл в ході телевізійного репортажу з Нікарагуа. TV Marti фінансується федеральним урядом США подібно до "Голосу Америки", "Радіо Свобода" та ін.

Йдеться про журналіста Томаса Регаладо-молодшого, сина директора Управління мовлення на Кубу Томаса Регаладо-старшого. Регаладо-старший зосередив свої зусилля на підвищенні журналістських стандартів після того, як фінансований урядом США мовник випустив антисемітський контент, назвавши ліберального філантропа Джорджа Сороса "невіруючим євреєм зі слизькою мораллю". Цей випадок засудило керівництво Агентства.

Окремі онлайн коментатори побачили у новій суперечливій ситуації підстави для сумнівів у ЗМІ, які фінансують із державного бюджету.

"Це нагадує, що треба завжди скептично ставитись до ЗМІ, спосорованих державою, незалежно від того, яка держава їх спонсорує", - твітує Ніколас Сарварк, голова Лібертаріанської партії США, яка значно поступається за рівнем підтримки Демократичній та Республіканській партіям.

Інформація про скандал, як видається, негативно вплинула на репутацію підтримуваних урядом США ЗМІ.

"Агенція уряду США, яка відповідає за поширення американських цінностей, поводиться так, ніби взагалі не має ціннісних орієнтирів", - йдеться в одному з твітів, присвячених скандалу.

Іспаномовні сайти CiberCuba і Cubanos por el Mundo поставили під сумнів достовірність репортажу Marti, імовірно, знятого в листопаді 2018 року. У відео, яке стало предметом уваги, Регаладо-молодший вів репортаж зі столиці Нікарагуа, Манагуа, коли позаду нього стався невеликий вибух.

Незалежні кубинські сайти отримали відеоматеріали, які наводять на думку, що атака була інсценована, щоб створити враження, що журналіст потрапив під обстріл.

У відео, отриманому цими сайтами, видно чоловіків у масках, які стріляють невеликим вибуховим снарядом із саморобного міномета. Потім камера перемикається на Регаладо, який біжить вперед під загальний сміх присутніх.

Виконавчий директор Агентства з глобальних медіа Джон Ленсінг заявив, що серйозно ставиться "до будь-яких порушень професійних журналістських стандартів у будь-якій мережі Агентства"

Регаладо-молодший і оператор Marti Родольфо Ернандес, який знімав підозрілий репортаж, відсторонені від роботи до закінчення розслідування, яке веде Агентство з глобальних медіа.

У грудні Ернандес отримав Премію імені Девіда Берка, яка присуджується Агентством США з глобальних медіа за видатні досягнення в журналістиці. Його нагородили за "непохитну рішучість і ентузіазм" в роботі над репортажами з Нікарагуа та інших країн регіону.

Виконавчий директор Агентства з глобальних медіа Джон Ленгсінг заявив у вівторок, що він серйозно ставиться "до будь-яких порушень професійних журналістських стандартів у будь-якій мережі Агентства".

Він також додав, що очікує, що мережі Агентства будуть "правдивими, збалансованими та відповідальними у своєму мовленні".

Держдепартамент і Конгрес вже давно звинувачують Martí у поганій журналістиці та пропаганді.

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