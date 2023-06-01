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- Голос Америки
Пентагон уклав угоду з компанією Ілона Маска Space X на обслуговування Starlink в Україні
Компанія Ілона Маска SpaceX виграла контракт із Пентагоном на обслуговування супутникових платформ Starlink наданих Україні. Про це повідомлення Міністерства оборони США першим в четвер написав Bloomberg.
"Ми продовжуємо працювати з низкою глобальних партнерів, щоб зробити все можливе, аби Україна мала стійкі супутникові та комунікаційні можливості, яких вони потребують. Супутниковий зв’язок є життєво важливим у загальній комунікаційній мережі України, і Міністерство оборони уклало угоду зі Starlink на послуги такого типу", — йдеться в повідомленні Пентагону. У відомстві не уточнили деталей угоди.
Коли в Україні почалось повномасштабне вторгнення, компанія SpaceX на запит України надала доступ Києву до супутникового зв'язку Starlink. Перші термінали були активовані 26 лютого.
За повідомленнями Міністерства цифрової трансформації, на сьогодні в Україні є понад 30 тисяч терміналів Starlink.
У жовтні минулого року Ілон Маск заявив, що його компанія не може дозволити собі нескінченно фінансувати Starlink для України. За його словами, утримання цих супутникових платформ коштувало його компанії 20 мільйонів доларів на місяць.
У січні цього року Ілон Маск написав у Twitter, що пожертвував на потреби України 100 мільйонів доларів, і додав, що його компанія SpaceX, яка має найбільшу світову мережу супутникового інтернету Starlink, свого часу відмовилась від грошей Пентагону за оплату використання роботи Starlink в Україні.
В статті використано матеріали Reuters.
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- Голос Америки
Фарерські острови обмежують доступ російських суден до своїх портів - через війну в Україні
Уряд Фарерських островів оголосив про обмеження доступу російських суден до портів цієї острівної країни, що входить до Королівства Данії.
Заходити у Фарерські порти буде дозволено виключно риболовецьким суднам Росії, однак їм буде заборонено скуповуватись на Фарерських островах або користуватись там послугами з техобслуговування. Як повідомив уряд цієї острівної країни, нові правила є відповіддю на російське вторгнення в Україну.
"До портів Фарерських островів буде дозволено заходити лише риболовецьким суднам, які займаються виключно рибальством, відповідно до двосторонньої угоди між Фарерськими островами та Росією. Діяльність цих російських риболовецьких суден у портах буде обмежена до зміни екіпажу, завантаження вугіллям, провізією, висадкою та перевалом", - цитує заяву уряду Фарерів британське видання The Guardian.
Фарерські острови є автономною територією Данії, вони розташовані між Шотландією та Ісландією.
У листопаді минулого року уряд Фарерів опинився перед хвилею критики через поновлення угоди з Росією щодо взаємної риболовлі. Угода передбачає квоти на виловлення певних видів риби у Баренцевому морі для фарерських рибалок і біля Фарерських островів для росіян.
За даними видання The Guardian, Росія є одним з головних комерційних партнерів Фарерських островів. Прибутки з вилову риби за угодою з Росією ставить 5% ВВП Фарерських островів.
- Голос Америки
Україна отримає американську допомогу, щоб допомогти мільйонам травмованих війною людей зберегти ментальне здоров'я
Ментальне здоров’я має вирішальне значення для українців у їх протистоянні жорстокій війні Путіна. Таким підписом супроводила очільниця американської Агенції з міжнародного розвитку США USAID Саманта Пауер тематичне відео, у якому виступила разом із першою леді України Оленою Зеленською та посолкою США в Україні Бріджит Брінк.
“Пишаюся у партнерстві з Оленою Зеленською розширити доступ українців до психіатричних послуг”, - додала Пауер.
Як повідомляв Голос Америки, для забезпечення психологічної підтримки українцями Олена Зеленська звернулася по допомогу та підтримку уряду США та запросила американських спеціалістів.
Зеленська ініціювала Національну програму психічного здоров'я та психосоціальної підтримки.
36 мільйонів доларів США підуть на підтримку доступу до послуг ментального здоров’я
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну USAID за підтримки Конгресу Сполучених Штатів виділила майже 36 мільйонів доларів США на підтримку доступу до послуг ментального здоров’я - через підтримку широкого спектра ініціатив.
“Реагуючи на гострі потреби, викликані повномасштабним вторгненням Росії, мета USAID полягає в тому, щоб допомогти Україні побудувати інтегровані, доступні та стійкі системи охорони психічного здоров’я, які задовольняють довгострокові потреби українського суспільства”, - йдеться у повідомленні організації.
Також Агенція з міжнародного розвитку США зауважує: “Незважаючи на те, що місяць поінформованості про психічне здоров’я офіційно завершився, криза психічного здоров’я в Україні продовжується на тлі повномасштабної війни Росії”. З огляду на це, відданість USAID тому, щоб відповісти на величезний і зростаючий попит на послуги психічного здоров’я в Україні, залишається непохитною".
Наразі USAID адаптує свої програми та розширює їх, щоб допомогти Україні, у тому числі шляхом підтримки Всеукраїнської програми психічного здоров’я, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською.
"Звернутися по допомогу – це нормально. І це є свідченням сили"
До 5 мільйонів українців можуть потребувати лікування ментальних розладівОлена Зеленська
“Насправді кожен другий українець нині потребує підтримки у сфері ментального здоров’я, - сказала Олена Зеленська у спільному відео з американськими посадовицями. - А загалом до 5 мільйонів можуть потребувати лікування ментальних розладів”.
Зеленська оголосила, що ініційована нею програма має на меті створення системи психосоціальних послуг, які “будуть широко доступні для всіх, хто їх потребує”.
“Звернутися по допомогу – це нормально. І це є свідченням сили”, - нагадала українцям посолка США Бріджит Брінк.
Саманта Пауер своєю чергою додала, що необхідно і надалі вкладати ресурси у підтримання стійкості українців, яка надихає весь світ.
Сергій Плохій: про роль України у світі, ядерну загрозу та можливі сценарії для Москви. Інтерв’ю
Нинішня війна змінила роль України у світі, і це може допомогти українцям вийти із циклу насильства, яке в різні історичні часи повторюється на українській території – вважає професор Гарвардського університету Сергій Плохій.
- Голос Америки
Тайвань надіслав кошти на відбудову дитячих закладів в Ірпені та Бородянці
Тайвань пожертвував понад 5 мільйонів доларів на проекти Литви з відбудови Бородянки та Ірпеня.
Як повідомила державна інвестиційна агенція Литви, яка координує проекти з реконструкції в Україні, литовський уряд виділив понад 9 мільйонів доларів на відбудову дитячого садочка в м.Ірпінь та школи у м.Бородянка. А кошти Тайваню направлять на придбання навчального обладнання в ці заклади.
"Тайвань сприймає країну як образ нашої країни на іншому континенті. Ми обоє маємо справу з авторитарними режимами, які не соромляться застосовувати силу для нав’язування свого світогляду. Якщо одного дня Тайвань зіштовхнеться з посиленням військового залякування з боку Китаю, ми також будемо шукати вашої допомоги, так само, як зараз ми допомагаємо Україні", - заявив заступник міністра закордонних справ Тайваню Рой Чун Лі.
Литва у 2021 році відкрила у Тавані Офіс свого представництва. У відповідь на це Китай у 2022 році скоротив дипломатичні відносини з Литвою і пригрозив закриттям китайського ринку для цієї країни.
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