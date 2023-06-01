Пентагон уклав угоду з компанією Ілона Маска Space X на обслуговування Starlink в Україні

Компанія Ілона Маска SpaceX виграла контракт із Пентагоном на обслуговування супутникових платформ Starlink наданих Україні. Про це повідомлення Міністерства оборони США першим в четвер написав Bloomberg.

"Ми продовжуємо працювати з низкою глобальних партнерів, щоб зробити все можливе, аби Україна мала стійкі супутникові та комунікаційні можливості, яких вони потребують. Супутниковий зв’язок є життєво важливим у загальній комунікаційній мережі України, і Міністерство оборони уклало угоду зі Starlink на послуги такого типу", — йдеться в повідомленні Пентагону. У відомстві не уточнили деталей угоди.

Коли в Україні почалось повномасштабне вторгнення, компанія SpaceX на запит України надала доступ Києву до супутникового зв'язку Starlink. Перші термінали були активовані 26 лютого.

За повідомленнями Міністерства цифрової трансформації, на сьогодні в Україні є понад 30 тисяч терміналів Starlink.

У жовтні минулого року Ілон Маск заявив, що його компанія не може дозволити собі нескінченно фінансувати Starlink для України. За його словами, утримання цих супутникових платформ коштувало його компанії 20 мільйонів доларів на місяць.

У січні цього року Ілон Маск написав у Twitter, що пожертвував на потреби України 100 мільйонів доларів, і додав, що його компанія SpaceX, яка має найбільшу світову мережу супутникового інтернету Starlink, свого часу відмовилась від грошей Пентагону за оплату використання роботи Starlink в Україні.

В статті використано матеріали Reuters.