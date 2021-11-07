Ілон Маск запитав користувачів Twitter, чи йому продати 10% акцій Tesla. Навіщо?

Засновник і керівник компанії Tesla, мільярдер Ілон Маск запитав своїх 62 мільйони підписників у Twitter, чи вони підтримують ідею, щоб він продав 10% своїх акцій.

"Останнім часом чимало говорять, що нереалізовані прибутки можуть бути способом ухиляння від сплати податків, тож я пропоную продати 10% від моїх акцій Tesla. Ви підтримуєте це?", - написав Маск.

Він додав, що дослухається результатів опитування, а також зауважив, що ніде не отримує "зарплати або грошових бонусів" й лише має акції: "Тобто єдиний спосіб для мене заплатити особисті податки - це продати акції".

У Forbes підрахували, що Маск має приблизно 190 мільйонів акцій, і враховуючи вартість акцій компанії, продаж 10% його акцій приніс би йому 25 мільярдів доларів. З цих грошей він сплатив би 20% податків.

На момент написання цієї статті більшість користувачів проголосували за продаж акцій Маском.

Як повідомляють американські медіа, засновник Tesla, SpaceX та Neuralink мав на увазі новий "податок на мільярдерів", запропонований сенаторами-демократами. Багатіїв звинувачують в утримуванні грошей в акціях і таким чином ухилянні від сплати податків. Отримані до бюджету гроші можуть допомогти заплатити за соціальні та кліматичні ініціативи президента Джо Байдена, пише USA Today.

Маск, один з найбагатших людей у світі, раніше критикував "податок на мільярдерів". Як припускають деякі оглядачі, він все одно планував продати значну частину своїх акцій, щоб заплатити податки.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, Маск заявив, що продасть акції Tesla і пожертвує гроші, якщо ООН зможе довести, що пожертва обсягом приблизно 6 мільярдів доларів, може розв'язати проблему голоду в світі.

Таким чином Маск відповів на слова директора продовольчої програми ООН (WFP) Девіда Бізлі, що якщо мільярдери пожертвують 6 мільярдів доларів, це може врятувати від смерті 42 мільйони людей.

Як пише The Guardian, вартість компанії SpaceX може значно зрости, а отже Маск може стати першим у світі трильйонером.

У матеріалі використано джерела: USA Today, Forbes, ​Reuters, The Guardian, англомовна редакція "Голосу Америки"

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