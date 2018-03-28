Вашингтон координує з союзниками і партнерами протидію Росії за її “безрозсудність”

Міністр оборони США та інші американські посадовці скритикували Росію за небезпечну та безрозсудну поведінку, стверджуючи, що Москва “досить очевидно” стоїть за використання нервово-паралітичної речовини військового зразка у нападі на Сергія Скрипаля та його доньку в Англії.

Росія вирішила бути стратегічним суперником, доходячи навіть до безрозсудних вчинків.

“Спроба убивства чоловіка та та його доньки - візьмімо хоча б це для початку”, - сказав Джим Маттіс у відповідь на прохання журналістів схарактеризувати інцидент, який спричинив скоординоване вислання російських дипломатів.

Росія заперечує причетність до нападу в англійському містечку Солсбері, але американський міністр оборони Джім Маттіс, який повідомив, що брав участь у виробленні рішень адміністрації, поклав відповідальність на Москву, заявивши, що Захід фактично не мав іншого вибору.

“Росія вирішила бути стратегічним суперником, доходячи навіть до безрозсудних вчинків”, - сказав Маттіс, зауваживши, що механізм, який колись дозволяв співпрацю Вашингтона з Москвою, “нажаль, через рішення Росії, залишився у минулому”.

“Вони намагаються розколоти єдність західного альянсу, НАТО”, - додав міністр. “Я вважаю, що ми повинні показати, на чому усі ці демократичні країни стоять спільно. Я думаю, що це показує, як дістати Путіна”.

“Нажаль, відносини США з Росією і так були на дуже поганому рівні”, - сказав Українській службі Голосу Америки спеціальний представник США у справах України Курт Волкер і передбачив, що Москва у відповідь висилатиме західних дипломатів.

“Є сподівання, що ми зможемо співпрацювати з Росією для вирішення певних проблем. Але це базуватиметься на усвідомленні Росією, що її дії неприйнятні і заходять надто далеко”, - додав Волкер.

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Білий Дім повідомив у вівторок, що загалом понад 25 країн вислали 150 російських агентів розвідувальних служб, “які ховалися під дипломатичним прикриттям” додавши, що у Вашингтоні сподіваються долучення до цих кроків додаткових країн.

“Ми, безумовно, тиснемо на Росію. Ми, безумовно, заохочуємо і працюємо з нашими союзниками й партнерами, щоб вони також так робили”, - сказала прес-секретар Сара Сандерс, назвавши небувалою кількість країн, які вислали російських дипломатів.

На тлі заяв з Пентагона і Білого Дому альянс НАТО у вівторок оголосив, що висилає 7 російських дипломатів і відмовляє в акредитації ще трьом у межах “широкої, потужної і скоординованої міжнародної відповіді”.

“Ми чітко дамо зрозуміти Росії, що за її неприйнятну поведінку будуть наслідки і буде ціна”, - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

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