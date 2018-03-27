Військові витрати США запропонували оптимізувати за допомогою штучного інтелекту

Військовий бюджет США на 2018-й рік склав 700 мільярдів доларів, що на 61 мільярд більше ніж у попередній рік

Штучний інтелект у перспективі може допомогти американським військовим ефективніше вирішувати не лише завдання на полі бою, але і дозволити ефективніше використовувати бюджетні кошти. Таку думку у колонці оприлюдненій виданням The Hill висловив Шай Гершковіц, американський політолог, дослідник штучного інтелекту, колишній офіцер розвідки Ізраїлю.

"Доцільність - оптимальне використання ресурсів - є ключовим питанням. У 2016-му році Google успішно зменшив використання енергії системами охолодження дата центру компанії на 40% за допомогою штучної нейронної мережі", - вважає Гершковіц.

Я потребую, щоб ви проявляли максимальну фінансову відповідальність у запровадженні бюджетної дисципліни у ваших організаціях

"Якщо військовим планувальникам вдасться зменшити військові витрати на 40%, зберігши при цьому високий рівень стратегічного домінування та боєготовності, то дорогоцінні ресурси можна буде використати на розвиток технологій віддаленого майбутнього, вилікувавши при цьому хронічну хворобу демократії - постійно зростаючий тягар витрат на оборону та безпеку", - пише Гершковіц.

Як повідомляють американські ЗМІ, військовий бюджет США на 2018-й рік склав 700 мільярдів доларів, що на 61 мільярд більше ніж у попередній рік. Додаткові кошли, як повідомляє Vice News, буде витрачено на підвищення заробітної платні військових на 2,4 відсотка, придбання 14 нових судент, 90 винищувачів F-35 для ВПС, та десятків гелікоптерів для сухопутних військ США.

Даний бюджет є найвищим в історії США.

Міністр оборони США Джим Маттіс, коментуючи військовий бюджет, закликав плекати у збройних силах США культуру "високої ефективності", у якій результати та підзвітність будут фактором кожною бюджетної витрати.

Більше коштів буде виділено на дослідження та розробки майбутнього захисту нашої країн

"Я потребую, щоб ви проявляли максимальну фінансову відповідальність у запровадженні бюджетної дисципліни у ваших організаціях", - заявив Маттіс у листі до Міноборони США, який було оприлюднено 26-го березня.

Як відзначає видання Defense One, Пентагон планує використати додаткові кошти на покращення боєготовності, підготовку та обладнання та розвиток нових технологій.

"Більше коштів буде виділено на дослідження та розробки майбутнього захисту нашої країни", - заявив міністр оборони США.

При цьому Маттіс звернув увагу на приклади інвестицій зроблені 10-ки років тому, наприклад у систему глобального позиціонування GPS та технології малої помітності, які дали США перевагу над супротивниками.

"Такі підходи отримають фінансування", - заявив Маттіс.

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