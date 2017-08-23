Міністр оборони США розпочав візит до Києва

Міністр оборони США Джим Маттіс розпочав свій візит до України.

Візит глави Пентагону до України відбувається вперше з 2007 року, зазначають коментатори.

Маттіс планує приєднатися до святкування Дня Незалежності України, провести зустрічі з президентом Порошенком та міністром оборони України Полтораком. Міністра Маттіса буде супроводжувати також і спеціальний предиставник США щодо України Курт Волкер.

Протягом зустрічей, Маттіс планує «підкреслити відданість стратегічному партнерству і підтримці суверенітету та територіальній цілісності України, а також поговорити про зусилля США з навчання, обладнання та консультування з метою розбудови спроможності сил», йдеться в заяві Міністерства оборони США.

«Пам’ятайте, як в багатьох інших місцях світу, ці зусилля керуються силами дипломатії, яку я підтримую і я підтримую зусилля держекретаря Тиллерсона в співпраці з нашими союзниками по НАТО та Україною, щоб продовжувати тиск на Росію з виконання зобов'язань в рамках «Мінська», включаючи невідкладне припинення вогню, виведення важкого озброєння та забезпечення безперешкодного доступу для спостерігачів ОБСЄ», - заявив Маттіс напередодні подорожі.

«Будувати демократію не легко. Не легко створювати нову державу, особливо зараз, коли Росія так порушує територіальну цілісність», - йдеться в заяві.

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