Джон Маккейн: мужня людина, слуга народу та патріот

Мужня людина, справжній слуга народу та патріот – таким запам’ятається сенатор Джон Маккейн, який пішов з життя у суботу у віці 81 року після довготривалої боротьби з раком мозку.

«Мої найглибші співчуття та повага родині сенатора Джона Маккейна. Наші серця та молитви з вами!», - написав у Твіттері президент Дональд Трамп.

Виборчий штаб президента Трампа пізніше опублікував заяву, в якій «закликав всіх американців згадати Маккейна та його родину в їхніх молитвах з цього сумного приводу».

Білий дім приспустив державний прапор у пам'ять про Джона Маккейна.

Лідери у всьому світі вшанували пам'ять Маккейна. Німецька канцлер Анґела Меркель назвала сенатора «невтомним борцем за міцний Північно-Атлантичний Альянс, його вплив виходить за межі його країни». Президент Франції Еммануель Макрон назвав Маккейна «справжнім американським героєм». Президент України Петро Порошенко у себе в Твіттері назвав Маккейна великим другом України та додав, що українці ніколи не забудуть внесок сенатора у розвиток свободи та демократії в Україні. «Співчуття родині та усьому американському народові», - написав президент Порошенко.

Віце-президент США Майк Пенс написав у Твіттері: «Карен і я молимося за сенатора Джона Маккейна, Сінді і їх сім'ї цими вихідними. Нехай Господь благословить їх у цей важкий час».

Екс-президент Барак Обама і його дружина Мішель Обама оприлюднили заяву з «щирими співчуттями» вдові Маккейна Сінді і їх сім'ї.

Обама, для якого сенатор-республіканець Маккейн був суперником на президентських виборах в 2008 році, зазначив, що, незважаючи на різницю в поколіннях, походженні і політичних поглядах, вони бачили свою країну «місцем, де все можливо».

Екс-президент Білл Клінтон і колишній держсекретар Гілларі Клінтон, яка працювала з Маккейном в Сенаті, випустили заяву, в якій зазначили, що покійний «часто відкладав партійні інтереси в сторону і робив те, що вважав найкращим для країни, а також ніколи не боявся ламати шаблони, якщо вважав це правильним».

Колишній президент Джордж Буш-молодший назвав Маккейна другом, якого йому буде «дуже не вистачати».

«Деякі життя настільки яскраві, що важко уявити, що вони можуть закінчитися, - йдеться в заяві Буша. - Деякі голоси звучать настільки потужно, що важко повірити, що вони можуть стихнути».

За попередніми повідомленнями, Маккейн попросив Обаму і Буша-молодшого вимовити надгробні промови на своїх похоронах.

Батько Буша, екс-президент Джордж Буш-старший, назвав Маккейна «патріотом вищого порядку, державним діячем рідкісної мужності».

«Мало хто приніс більшу жертву або зробив більший внесок в благополуччя своїх співвітчизників і тих людей у всьому світі, хто любить свободу», - йдеться в заяві Буша-старшого.

Екс-президент Джиммі Картер назвав Маккейна «людиною честі, істинним патріотом в кращому сенсі цього слова».

Один із найближчих друзів і партнерів Маккейна у сенаті, республіканець Ліндсі Грем, написав у Твіттері: «Америка і свобода втратили одного з найбільших своїх чемпіонів. А я втратив одного зі своїх найбільших друзів і наставників».

Джефф Флейк, конгресмен із Аризони, рідного штату Маккейна, заявив, що Маккейн «показав нам, хто ми є, і ким ми можемо бути в ідеалі».

Законодавці від обох партій сьогодні повторюють: це велика втрата для сенату та американської політики загалом. Адже Маккейн був чи не єдиним конгресменом, який закликав законодавців до єдності, до пошуку компромісу і служінню народу не залежно від партійної приналежності. Лідер демократичної меншості у Сенаті Чак Шумер вже запропонував перейменувати одну із будівель Сенату на честь Джона Маккейна. Цю ідею підтримала також лідерка демократів у Палаті Представників Ненсі Пелосі.

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