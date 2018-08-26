З життя пішов сенатор Джон Маккейн

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер у віці 81 року, у суботу, 25 серпня, в оточенні своєї родини.

«Сенатор Джон Сідней Маккейн ІІІ помер о 16:28 25 серпня. Його дружина Сідні та їхня родина були із сенатором, коли він покинув нас. До моменту смерті він служив Сполученим Штатам Америки віддано впродовж 60 років», – йдеться в заяві офісу Маккейна.

Джон Маккейн страждав на агресивну форму раку головного мозку. Інформація про його хворобу з’явилась ще влітку 2017 року, він почав інтенсивне лікування, але продовжував роботу в Сенаті. В п’ятницю його родина повідомила, що сенатор припинив лікування.

Джон Маккейн народився у сім’ї військових. Його батько та дід були чотиризірковими адміралами ВМС США. Закінчивши військову академію в Аннаполісі Джон Маккейн став офіцером військово-морської авіації. Ветеран В’єтнамської війни, він був збитий над Ханоєм та п’ять років перебував у в’єтнамському полоні. За військові заслуги Джон Маккейн був нагороджений медалями «Пурпурне серце», «Легіон Честі», Срібною та Бронзовою зірками.

У 1982 році Маккейн був обраний до Палати Представників Конгресу США, а в 1992 – сенатором від штату Аризона. Двічі Маккейн балотувався на посаду президента США.

Джон Маккейн був великим прихильником України і активно критикував Росію. Він приїжджав в Україну під час Революції Гідності та побував на Донбасі. Також сенатор Маккейн виступав за надання Україні летальної зброї.

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Джона Маккейна поховають в Аннаполісі, прощальні церемонії також відбудуться в Вашингтоні та Аризоні. Планується, що на похоронах буде присутній віце-президент США Майк Пенс, але не президент Дональд Трамп. Раніше повідомлялось, що на прощальній церемонії у Вашингтонському Національному соборі промови виголосять екс-президенти США Барак Обама і Джордж Буш-молодший.

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