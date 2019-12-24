Дональд Трамп, Нотр-Дам і Ґрета Тунберг: Що найбільше цікавило читачів ЗМІ в 2019 році

Аналітична компанія Chartbeat проаналізувала дані з 5000 онлайн-медіа і з’ясувала, про які події і яких людей найбільше читали по всьому світу. Дані були опубліковані у журналі The Economist.

Якщо б журнал TIME вибирав людину року на основі цієї статистики - нею б однозначно став американський президент Дональд Трамп. Увага до його фігури була прикута стабільно протягом всього року і зросла після того, як проти нього почали процедуру імпічменту. Про Дональда Трампа люди читали значно більше, ніж про всіх інших світових лідерів і більше, ніж про його основних суперників на виборах наступного року - Джо Байдена та Елізабет Воррен.

Подія, за якою слідкували найбільше, трапилась в квітні у Франції. Пожежа в соборі Паризької Богоматері сколихнула людей по всьому світу. Загалом протягом одного місяця, читачі провели понад мільйон годин дізнаючись новини про цю трагедію. І це лише на сайтах ЗМІ, без врахування переглядів відео, фотографій та дописів, якими тоді переповнились соціальні мережі. Це значно більше, ніж читали про Трампа в ті дні, коли йому тільки оголосили початок процедури імпічменту.

З політичних подій протягом року найбільше слідкували за новинами, пов’язаними з Брекзітом, а також за протестами в Гонконзі та Чилі. В другій половині року протести в Гонконзі здобули велику увагу серед українців - тоді демонстранти влаштували вуличні перегляди фільму про Революцію Гідності “Зима у Вогні” й неодноразово наголошували, що надихались протестним досвідом України. А на річницю української революції в листопаді під посольство Китаю в Києві вийшло декілька сотень людей - щоб висловити солідарність із демонстрантами в Гонконзі.

Щодо тенденцій - то велику увагу людей цьогоріч привернула зміна клімату. Пік переглядів новин на цю тему припав на виступ 16-річної шведської екоактивістки Ґрети Тунберг на Генасамблеї ООН. Загалом люди провели 400 тисяч годин, читаючи про її емоційну промову.

Тоді це підірвало соцмережі, аудиторія розділились на два табори. Одні дякували Ґреті за її активізм, інші ж звинувачували дівчину в маніпуляціях і нещирості. Та як би там не було, статистика чітко показує: Ґреті дійсно вдалось привернути увагу до зміни клімату по всьому світу і через це в грудні стати “Людиною року” за версією журналу TIME.

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