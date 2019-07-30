"Україна, Іран, Північна Корея - захоплення кораблів тут стало нормою", - американські медіа

"У сьогоднішньому багатополярному світі країни можуть захоплювати кораблі інших держав, і їм за це нічого не буде", - пише оглядач видання Bloomberg Леонід Бершидський.

Автор нагадує ситуацію в близькосхідному регіоні, де Іран захопив британський танкер в Ормузькій протоці, а ВМС США збили іранський безпілотник, що наближався до корабля ВМС США. А у травні американська сторона захопила північнокорейський вантажний човен, другий за розміром у країні, що може зашкодити економіці. Але Пхеньян вирішив не загострювати ситуацію.

Так само, попри погрози, Росія не почне повномасштабну війну з Україною за танкер 1989 року, тоді "витрати перевищать вигоду", хоча й Україні не вистачає міці на морі, аби запобігти захопленню Керченської протоки й і досі не може домогтись повернення захоплених моряків.

Автор каже, що це "створює неправильний сигнал", що світовий порядок не продиктований загальними правилами, однаковими для всіх. Він радить: "Без адекватного захисту кораблі можуть легко стати геополітичною розмінною монетою".

"Російські погрози щодо танкеру не мають хвилювати Україну", - також вважає оглядач Geopolitical Monitor Нікола Міковіч. На його думку, Київ уже неодноразово отримував від Москви погрози, які виявились просто словами. Він вважає, що, принаймні, поки що Росія намагається уникнути серйозної конфронтації з Україною та її західними партнерами.

Минулого тижня українська влада відпустила моряків із затримого російського танкера Neyma, який, за даними СБУ, блокував українські військові катери та буксир у Керченській протоці минулого року.

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