Медичну реформу підписано. Що далі?

"Президент Порошенко підписав закон про медичну реформу. Зараз ми можемо втілювати реформу охорони здоров’я для всіх українців!"

Про це у Twitter зазначила vіністр охорони здоров’я Уляна Супрун, привітавши рішення президента Порошенка підписати відповідні закони.

Строки втілення реформи – дуже амбітні, наголошувала Супрун в ексклюзивному інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки» раніше цього місяця.

Наступним кроком після підписання закону президентом має стати проведення засідання Кабінету міністрів з метою розгляду підзаконних актів, які уможливлюють реформу.

Потрібно також провести конкурс на обрання керівництва Національної служби здоров’я, яка виступить адміністратором фінансування медичних послуг, зазначає Супрун.

Важливим аспектом реформи є автономізація медичних закладів, пояснила очільниця міністерства. Лікарні залишаться у власності міста, чи району, але управляти ними будуть як некомерційними підприємствами. Це наблизить лікарів та медичний персонал до достойних зарплат, зазначила посадовець.

"Коли лікарі не будуть обмеженими державною тарифною сіткою, лікарня зможе платити лікарям і медсестрам нормальні зарплати", - наголосила вона.

"Вже з 2018 року змінюється те, як ми будемо оплачувати сімейних лікарів і педіатрів, і лікарів загальної практики – лікар отримуватиме кошти за кожного пацієнта, хто записується до цього лікаря. Лікар має опікуватись цим пацієнтом цілий рік.

Лікар зможе мати до 2 000 пацієнтів – не більше. Переважно, вони матимуть тисячу – півтори пацієнтів. Ті лікарі, які зараз заробляють 5-6 тисяч гривень на місяць, зможуть заробляти 10-15-20 тисяч гривень у залежності від того, як вони будуть працювати – в амбулаторії, чи мати приватну практику, ФОП", - повідомила Уляна Супрун.

Супрун наголосила, що реформа в Україні не вимагатиме підвищення бюджетного фінансування, а буде спиратись на ефективніше використання існуючих коштів, що дозволить підвищити фінансування охорони здоров’я.

"Бюджет зараз планується на три роки, і в ньому закладене підвищення фінансування охорони здоров’я кожного року. На перший рік – 13,5 мільярда буде йти на первинну ланку. Підвищується фінансування на вторинній та третинній ланках – це спеціалісти та госпіталізація", - сказала вона.

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Реформа системи охорони здоров’я в Україні не є копією жодної з систем. "Це – унікальна українська система, - пояснила Супрун. - Ми взяли найкращі практики європейських країн, Канади та Великобританії, і створили систему".

"Модель, яку ми пропонуємо, більше схожа на британську чи іспанську систему", - заявила Супрун. А от американська система навіть не розглядалась як можливий приклад для України.

"В американській системі самі лікарі є дуже кваліфікованими. В Штатах відбувається дуже багато інновацій: є нові ліки, винаходять нову методологію лікування і на дуже високому рівні стоїть сама медицина. Але система фінансування не є дуже ефективною. Тут - майже найдорожча медицина в усьому світі, дуже дорогі страховки. Приватна страховка, як вона працює в Штатах – це не є модель для України і ніколи не була. Ніхто навіть цього не пропонував", - сказала Супрун.

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