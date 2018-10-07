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Фотогалерея: Меланія Трамп в Африці - перший сольний міжнародний візит першої леді США

Під час першого сольного міжнародного візиту перша леді США Меланія Трамп відвідала Гану, Малаві, Кенію та Єгипет.
Меланія Трамп відвідала статую Сфінкса в Гізі, Єгипет, 6 жовтня 2018 року.
1 Меланія Трамп відвідала статую Сфінкса в Гізі, Єгипет, 6 жовтня 2018 року.
Перша леді США на фоні пірамід, Єгипет, 6 жовтня 2018 року.
2 Перша леді США на фоні пірамід, Єгипет, 6 жовтня 2018 року.
Меланія Трамп зустрілась з президентом Єгипту Абдель-Фаттахом аль-Сіссі та його дружиною Ентіссар Могамед Амер у президентському палаці в Каїрі, Єгипет, 6 жовтня 2018 року.
3 Меланія Трамп зустрілась з президентом Єгипту Абдель-Фаттахом аль-Сіссі та його дружиною Ентіссар Могамед Амер у президентському палаці в Каїрі, Єгипет, 6 жовтня 2018 року.
Меланія Трамп на фоні стародавньої статуї Сфінкса, Гіза, Єгипет, 6 жовтня 2018 року.
4 Меланія Трамп на фоні стародавньої статуї Сфінкса, Гіза, Єгипет, 6 жовтня 2018 року.

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