Нова книга Мішель Обами, щойно вийшовши, стала бестселером

Колишня перша леді США Мішель Обама офіційно стала автором книги. 13 листопада вийшли друком її мемуари під назвою "Становлення".

Вже за кілька днів до публікації, "Становлення" очолило низку рейтингів книг з найбільшими продажами через велику кількість попередніх замовлень.

І ажіотаж не спадає, пише The Root, Обама продовжує своє турне з просування книги і планує виступити у вівторок у Чикаго. Презентації колишньої першої леді настільки популярні, що вартість квитків на них сягає 2 750 доларів.

В своїй книзі на 426 сторінках Обама розповідає про свої складні взаємини зі світом політики. Однак, в мемуарах вона не заглиблюється у плітки Вашингтона, пише The Washington Post. Все ж, Обама говорить про свою образу на Дональда Трампа, який, на її переконання, наразив її сім'ю на небезпеку, коли просував ідею, що Обама має підробний сертифікат про народження.

"Все це стосовно (сертифікату про народження) було шаленим і зловмисним і, звичайно, тут погано приховане цькування і ксенофобія", - пише Обама, зауважуючи, що вона це ніколи не пробачить Трампові.

Спілкуючись з пресою минулого тижня, президент Трамп різко відреагував на повідомлення про таку згадку про нього в мемуарах Обами: "Можу повернути вам суперечливість ... Я ніколи не пробачу його за те, що він зробив з військовими США. Я ніколи не пробачу йому інші речі, які він робив і про які я вам скажу пізніше", - заявив Трамп.

Свою книгу Обама поділила на три частини: Стати собою, Стати нами та Стати чимось більшим, пише видання.

Перші два розділи є глибоким, навіть соціологічним дослідженням Чикаго, його мешканців та установ, питань громадської освіти, раси, класовості. Це нагадує нам, що Обама навчалась за спеціальностями соціологія та Афро-американські вчення в університеті Прінстона.

В другому розділі "Стати нами" детально описується її роман з Бараком Обамою, створення сім'ї з ним і пошуки роботи, яка б їй подобалась. Вони починаються зі слів, зазначає The Washington Post, які ніколи раніше перша леді не писала про свого чоловіка: "Щойно я дозволила собі відпустити свої почуття до Барака, почуття заполонили мене – вибух пристрасті, вдячності, наповненості, цікавості".

Третій розділ "Стаючи чимось більшим" стосується її життя в центрі політичної уваги, її оцінку досягнень та досвіду в якості першої леді і того, як це постійно перебувати в центрі уваги, зазначає видання.

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