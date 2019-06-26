США нададуть $ 4 млн для покращення захисту українських боєприпасів

США та Україна уклали Меморандум про взаєморозуміння в сфері управління арсеналами звичайних видів озброєнь, повідомляє Державний департамент США.

Згідно до Меморандуму, США нададуть 4 мільйони доларів на створення шести сховищ вибухових пристроїв протягом двох років для Міністерства оборони України, йдеться у повідомленні.

Проект спрямований на посилання безпеки зберігання боєприпасів та наблизити фізичну безпеку та управління складами в Україні до стандартів НАТО.

Документ підписали помічник держсекретаря США з військово-політичних питань Кларк Купер і в.о. директора Департаменту міжнародної безпеки МЗС України Руслан Німчинський.

З 2004 по 2008 рік за Програмою зі знищення звичайної зброї, ініціативи в цій сфері в Україні отримали фінансування у 40 мільйонів доларів. Йшлося про управління залишками радянських боєприпасів, зауважили в Держдепі.

В 2018 році, трастовий фонд програми НАТО Партнерство заради миру, де провідну роль відіграють США, фінансували демілітаризацію 1700 тон застарілих боєприпасів радянських часів в Україні.

Нещодавно партнерство було розширено і включає розмінування та знешкодження вибухових пристроїв поблизу контактної лінії між українськими силами та керованими Росією силами на Сході України.

В 2018 році уряд США профінансував зусилля зі знищення звичайної зброї і очистив 227000 квадратних метрів землі, повернувши її до місцевих громад, йдеться в повідомленні установи.

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