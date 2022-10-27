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Федеральні слідчі почали розслідування щодо сенатора-демократа Роберта Менендеса
Федеральні слідчі США відкрили нове розслідування щодо сенатора-демократа від штату Нью-Джерсі та очільника Боба Менендеса. "Сенатор Менендес знає про розслідування, про яке було повідомлено сьогодні, однак він не знає предмету розслідування" й "готовий надати будь-яку допомогу, яка вимагається від нього або його офісу", — повідомив радник законодавця Майкл Соліман.
У 2017 році Менендеса звинувачували у корупції, тоді присяжні не змогли винести вердикт. CNN із посиланням на Semafor пише, що нове розслідування загалом подібне до справи 2017 року, але стосується іншої групи людей.
Тоді Менендесу висунули обвинувачення у змові, хабарництві та шахрайстві зі зловживанням службовими повноваженнями. Прокурори заявили, що сенатор отримав понад 600 тисяч доларів політичних внесків, розкішний готельний номер у паризькому готелі Park Hyatt і безкоштовні поїздки на приватному літаку від його близького друга, лікаря-офтальмолога Саломона Мелгена в обмін на політичні послуги
Менендес і Мелген заперечували всі звинувачення. У 2018 році після судового розгляду федеральний суддя виправдав їх.
Мелген був засуджений за десятками пунктів звинувачень у шахрайстві у системі охорони здоров’я та засуджений до 17 років ув'язнення в іншій справі, але колишній президент Дональд Трамп у 2021 році пом'якшив його вирок й той вийшов на свободу.
Навіть після того, як комісія Сенату з етики засудила те, що Менендес приймав подарунки, він залишився одним із найбільш впливових демократів у Конгресі, пише The New York Times.
У статті використано матеріали CNN, The New York Times
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- Голос Америки
Остін: Україні зараз більш за все потрібні системи ППО і США та союзники працюють, щоб їх надати
"Прямо зараз, що їм [українцям] потрібно більше за все, це, як ви знаєте, протиповітряна оборона". Так відреагував очільник Пентагону Ллойд Остін на питання преси щодо планів США надати Україні далекобійні системи ATACMS, яке прозвучало на брифінгу для преси в четвер.
Остін сказав, що "українці здатні досягнути практично будь-якої цілі, якої хочуть досягнути, використовуючи ракети GLMRS [ракети для систем HIMARS - ред]. Вони мають необхідне для успіху і добре це використовують".
Щодо систем протиповітряної оборони, Остін вказав, що США наголошували на наданні таких спроможностей під час останнього засідання міжнародної Контактної групи з оборони України, яка об'єднує 50 країн.
"Ми справді на цьому наголосили і деякі країни одразу відповіли наданням спроможностей, - сказав віню - Ми рішуче наполягали на наданні їм систем NASAMS і на початку наступного місяця ми очікуємо, що отримаємо такі системи і навчатимемо українські війська".
Остін зауважив, що Іспанія відповідла і надала протиповітряні спроможності HAWK. "Тепер потрібно навчити військових системам HAWK і ми продовжуємо наполягати, щоб країни, там де це можливо, надавали Україні якомога більше протиповітряної оборони якнайшвидше".
Відповідаючи на питання стосовно того, чи може Україна вигнати російські війська зі своєї території самотужки, Остін застеріг від того, щоб недооцінювати українців.
Я б не хотів спекулювати про те, на що здатні українці. Я вважаю, що вони перевершили очікування більшостіЛлойд Остін
"Якщо задуматись, де зараз є Україна… Було не так багато людей у світі, які думали, що Україна буде в такому становищі. Адже якщо ви подивитеся на потенціал, який Росія протиставила тому, що спочатку мали українці, то більшість людей вважали, що неможливо було мати нинішню ситуацію, - наголосив Остін. - Я б не хотів спекулювати про те, на що здатні українці. Я вважаю, що вони перевершили очікування більшості . І їм це вдалося, тому що ми та міжнародне співтовариство дійсно наполегливо працювали та дуже швидко надали їм можливості, необхідні для захисту своєї суверенної території - і українці це використали дуже, дуже добре.
З точки зору цілей – то українці повинні окреслити свої цілі, ми за них цього робити не будемо. Знову ж таки, вони захищаються, борються за захист своєї суверенної території - і ми збираємося продовжувати підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно".
«Ми продовжимо підтримувати Україну», – президент США Джо Байден. Відео
«Ми продовжимо підтримувати Україну, разом із нашими союзниками та партнерами у світі, в той час, як вона захищає себе від брутальної російської агресії», – президент США Джо Байден заявив 26 жовтня, звертаючись до військових лідерів країни.
Розслідувачі підтвердили, що терор російської армії проти цивільних є продуманим
Різанина, яку російські війська влаштували дорогою до Києва на початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, не була випадковою жорстокістю окремих солдатів, офіцерів чи підрозділів. Це була «стратегічна жорстокість», покликана страхом унеможливити будь-який спротив. Такого висновку дійшло спільне розслідування інформагентства Associated Press та програми «Передова» (Frontline), що виходить на каналі PBS.
За даними лондонського Королівського інституту оборонних досліджень, війська, що рухалися з Білорусі у напрямку Києва, отримали наказ блокувати та знищувати «націоналістичний опір».
Інститут досліджував копії російських планів бойових дій. Солдати використовували списки, складені російською розвідкою, для проведення «зачисток», прочісуючи населені пункти для виявлення та нейтралізації осіб, які можуть складати для них потенційну загрозу.
Відповідальним за цей фронт був генерал-полковник Олександр Чайко, який став відомим у світі через свою жорстокість, коли командував російськими силами в Сирії.
«Ці накази писалися на рівні Чайка. Тож він мав їх бачити та підписатися під ними», – заявив старший науковий співробітник інституту Джек Уотлінг, який поділився отриманими планами бойових дій з Associated Press.
Очевидці, яким вдалося вижити в Бучі, а також в Озерах, Бабинцях та Здвижівці та інших населених пунктах,які перебували під контролем російських військ під командуванням генерала Чайка, повідомили Associated Press та програмі «Передова», що російські солдати катували та вбивали людей за найменшої підозри у наданні допомоги ЗСУ.
У перехоплених телефонних розмовах, отриманих Associated Press, солдати розповідали своїм близьким, що вони отримали наказ застосовувати безжальний підхід до передбачуваних інформаторів.
Щодо громадян України Росія вчиняє усі види злочинів, які підпадають під визначення геноциду, вважають правозахисники.
А саме:
- оголошення намірів про знищення: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;
- переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;
- винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;
- запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;
- депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;
- вилучення та знищення із бібліотек українських книг, викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.
Риторика Путіна свідчить про те, що він не зацікавлений у переговорах з Україною - ISW
Риторика президента Росії Володимира Путіна свідчить про те, що він не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною і зберігає максималістські цілі щодо війни, йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Як зазначає "Радіо Свобода", на зустрічі з представниками спецслужб Співдружності Незалежних Держав 26 жовтня Путін заявив, що Україна "втратила суверенітет" і державу використовують як "таран" проти Росії. Спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін посилив цей наратив, заявивши, що "Україна втратила здатність існувати як держава", "Україна окупована НАТО" і "[Україна] стала колонією США", пишуть дослідники.
За оцінкою ISW, такі заяви є несумісними з переговорами на рівноправній основі про припинення вогню, "не кажучи вже про вирішення конфлікту, який розпочала Росія", "натомість це переконливо свідчить про те, що Кремль все ще прагне військової перемоги в Україні й зміни режиму в Києві", що дало б змогу повернути Україну під російський контроль.
Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що влада Росії передала до Києва "сигнали" про можливе "налагодження мостів" і "розблокування відносин" через президента африканської держави Гвінея-Бісау Умару Сісоку Ембало, який 25 жовтня провів у Москві переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, а 26 жовтня - приїхав до України.
Водночас, Зеленський назвав ці "сигнали" лише риторикою, спрямованою на російську аудиторію й ті країни, які ще зберігають політичні відносини з Росією, і сказав, що Україна буде готова до переговорів, якщо Росія поважатиме її суверенітет, територіальну цілісність та кордони, чого зараз не відбувається. Ембало підтвердив, що передав Зеленському зміст своєї розмови з Путіним. Офіційна Москва поки що не коментувала слова українського президента.
Раніше Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня, яке, зокрема, передбачає неможливість ведення переговорів із Путіним і необхідність посилення обороноздатності України.
Росія продовжує називати свою повномасштабну війну в Україні "спецоперацією", а 30 вересня Путін підписав укази про анексію чотирьох українських областей, окупованих російськими військами.
Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля та оголосили про нові санкції проти РФ.
Тим часом, британська військова розвідка повідомляє, що у Кремлі намагаються відвести від себе критику через війну проти України більшим залученням регіональних чиновників у систему безпеки Росії. Так експерти пояснили рішення Путіна створити спеціальну раду для координації роботи щодо підвищення безпеки, а також запровадити «середній рівень реагування» у частині регіонів Росії й окупованому Криму. Очолить структуру прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін, який 24 жовтня заявив, що мер Москви Сергій Собянін координуватиме "розробку заходів безпеки" у регіонах Росії.
Тим часом, спільне розслідування інформагентства Associated Press та програми Frontline на каналі PBS виявило, що терор російської армії проти мирних жителів України - був продуманим і "стратегічною жорстокістю".
У статті використано матеріали "Радіо Свобода"
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