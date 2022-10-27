Федеральні слідчі почали розслідування щодо сенатора-демократа Роберта Менендеса

Федеральні слідчі США відкрили нове розслідування щодо сенатора-демократа від штату Нью-Джерсі та очільника Боба Менендеса. "Сенатор Менендес знає про розслідування, про яке було повідомлено сьогодні, однак він не знає предмету розслідування" й "готовий надати будь-яку допомогу, яка вимагається від нього або його офісу", — повідомив радник законодавця Майкл Соліман.

У 2017 році Менендеса звинувачували у корупції, тоді присяжні не змогли винести вердикт. CNN із посиланням на Semafor пише, що нове розслідування загалом подібне до справи 2017 року, але стосується іншої групи людей.

Тоді Менендесу висунули обвинувачення у змові, хабарництві та шахрайстві зі зловживанням службовими повноваженнями. Прокурори заявили, що сенатор отримав понад 600 тисяч доларів політичних внесків, розкішний готельний номер у паризькому готелі Park Hyatt і безкоштовні поїздки на приватному літаку від його близького друга, лікаря-офтальмолога Саломона Мелгена в обмін на політичні послуги

Менендес і Мелген заперечували всі звинувачення. У 2018 році після судового розгляду федеральний суддя виправдав їх.

Мелген був засуджений за десятками пунктів звинувачень у шахрайстві у системі охорони здоров’я та засуджений до 17 років ув'язнення в іншій справі, але колишній президент Дональд Трамп у 2021 році пом'якшив його вирок й той вийшов на свободу.

Навіть після того, як комісія Сенату з етики засудила те, що Менендес приймав подарунки, він залишився одним із найбільш впливових демократів у Конгресі, пише The New York Times.

У статті використано матеріали CNN, The New York Times