У США помер сумнозвісний лідер секти убивць Чарльз Менсон

Американський серійний убивця, який відбував довічне ув’язнення, Чарльз Менсон помер у віці 83 років у лікарні округу Керн штату Каліфорнія, повідомили в Департаменті виправних установ і реабілітації Каліфорнії. Менсон провів 46 років у в’язниці.

У Департаменті зазначили, що смерть Менсона настала з «природних причин».

Менсона називають одним із найбільш жорстоких і найвідоміших злочинців ХХ століття.

За даними слідства, у серпні 1969 році у Лос-Анджелесі, де проживало переважно білошкіре населення, його послідовники вбили сімох осіб, включно з дружиною режисера Романа Поланскі 26-річною акторкою Шарон Тейт. На той час вона була на восьмому місяці вагітності. Тейт і кількох її друзів знайшли мертвими в будинку, де жили акторка і її чоловік. У час різанини Поланскі працював на кінофільмом у Європі.

Слідчі вважають, що метою вбивств було спричинення расової війни.

«Культового вбивцю» разом з чотирма його молодими послідовниками, відомими як сім’я Менсона, засудили до довічного ув’язнення в 1971 році.

Протягом його ув'язнення Менсону 12 разів відмовили в умовно-достроковому звільненні.

Менсон вірив у майбутню війну рас в Америці, після чого він міг стати лідером нового суспільного устрою під назвою «Безлад» ("Helter Skelter") - від назви пісні популярного гурту Beatles.

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