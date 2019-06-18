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Меркель привітала відновлення "нормандського формату"

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що санкції ЄС проти Росії не скасують, допоки Крим не повернеться під контроль України. Про це вона заявила на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу у Берліні.

"Ми обговорювали процес відновлення суверенітету України, говорили про Донецьк і Луганськ. На жаль, останнім часом прогресу немає. Санкції не скасують, доки Крим не повернеться в Україну", – сказала Меркель.

Вона також висловила задоволення відновленням роботи у "нормандському форматі".

Президент України Володимир Зеленський закликав тих, хто виступає за зняття санкцій з Росії, відвідати Донбас і подивитися на зміни в анексованому Криму.

"Тих, хто агітує за зняття санкцій, закликаю побувати на Донбасі й переконатися, скільки горя принесла українським людям ця війна. Подивіться на Крим, який із туристичного краю і природної перлини перетворився на реальний військовий табір", – сказав Зеленський.

Він додав, що отримав від Ангели Меркель запевнення у підтримці територіальної цілісності України.

"Федеральний канцлер запевнила мене, що позиція Німеччини незмінна – це підтримка територіальної цілісності та суверенітету України і збереження санкцій проти Росії. Це стосується як Донбасу, так і окупованого Криму", – додав президент.

Зеленський подякував Меркель за послідовну позицію.

Також президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле. Як повідомили в адміністрації президента України, на зустрічі йшлося про "припинення війни та повернення заручників". Володимир Зеленський зазначив, що обмін людей хоча б 10 на 10 чи 15 на 15 міг би засвідчити бажання іншої сторони почати процес деескалації.

Франція і Німеччина - учасниці так званого "нормандського формату" перемовин про врегулювання на Донбасі, разом зі сторонами конфлікту, Росією й Україною. Ці переговори на найвищому рівні не відбувалися вже близько двох років через непоступливість Росії.

Дивіться також: Нормандський формат та Макрон: підсумок візиту президента Зеленського до Франції. Відео

Нормандський формат та Макрон: підсумок візиту президента Зеленського до Франції. Відео
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Нормандський формат та Макрон: підсумок візиту президента Зеленського до Франції. Відео

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