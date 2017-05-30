Білий дім розшифрував справжнє значення слів Меркель

Ми європейці маємо справді взяти нашу долю до власних рук

Речник Білого дому Шон Спайсер заявив у вівторок, що слова канцлера Німеччини Меркель - про те, що Європа більше не може покладатись на інших і має сама битись за власне майбутнє - свідчать не про зневіру Європи у президентові США, а навпаки - про його вплив.

"Ми європейці маємо справді взяти нашу долю до власних рук. Звісно ж нам потрібні дружні відносини із США та Великою Британією та іншими сусідами, вклчюно з Росією. Ми маємо битись за наше майбутнє самі", - заявила Меркель у неділю у Мюнхені.

Це чудово. Саме до цього і закликав президент. Він закликав до того, щоб члени НАТО збільшили видатки на оборону. Генсек НАТО також заявив, що заклики президента підштовхують Альянс у правильному напрямку

Ці слова послідували за зустріччю Великої Сімки та самітом НАТО, участь у яких президента США Дональда Трампа стала об'єктом уваги численних ЗМІ, які здебільшого негативно висвітлювали заяви Трампа (він закликав країни-члени НАТО активніше інвестувати в оборону, наголосив на важливості боротьби з тероризмом та назвав Росію загрозою - прим. ГА) та окремі моменти його публічної поведінки. Американські ЗМІ, які критично налаштовані щодо Трампа, назвали закордонне турне Трампа провалом і свідченням його м'якості щодо Росії та ін.

На цьому фоні тлумачення слів Меркель від Шона Спайсера представило альтернативне тлумачення ситуації.

"Це чудово. Саме до цього і закликав президент. Він закликав до того, щоб члени НАТО збільшили видатки на оборону. Генсек НАТО також заявив, що заклики президента підштовхують Альянс у правильному напрямку", - заявив Спайсер.

Він також заперечив повідомлення ЗМІ про те, що відносини між Меркель та Трампом є напруженими.

Справді у ході виборчої кампанії Трамп наполягав на тому, що він прагне бути президентом Америки, а не цілого світу; закликав Європу брати більшу відповідальність за безпеку континенту; Трамп також (повторюючи позицію Обами) привертав увагу до того, що країни-члени НАТО мають збільшити свої видатки на оборону.

У вівторок речник Білого дому Шон Спайсер наголосив, що усвідомлення Меркель того, що Європа має сама захищати себе, а не покладатись на США є позитивом.

"Це добре для них, добре для НАТО і добре для Америки", - заявив Спайсер.

З часу обрання Дональд Трамп знаходиться під прицілом критики низки впливових ЗМІ та колишніх чиновників адміністрації Обами, які наголошують на тому, що його обрання стало можливим у результаті буцімто сприяння з боку Росії. Сам Трамп неодноразово називав подібні закиди "полюванням на відьом". Він також назвав низку ЗМІ "ворогами американського народу".

Попри усі закиди щодо "змови" оточення Трампа із Кремлем, його критики оминають увагою той факт, що політика нової адміністрації Трампа щодо Росії є жорсткою. На це звертав увагу консервативний американський оглядач Джемі Кірчик.

Лише роздмухуючи тему про те, що Трамп є буцімто маріонеткою Москви, колишні чиновники Обами можуть врятувати себе від критики за нинішній стан світу

"Не можна закривати очей на те, що всього за три місяці президентства, Трамп зумів завдати ракетного удару по сирійському режиму, який є клієнтом Путіна, погодив вступ Чорногорії до НАТО та відмовив виводити Exxon-Mobil з під дії накладених на Росію санкцій, а представник Пентагону відкрито заявив про те, що Москва озброює Талібан в Афганістані", - написав Кірчик на сторінках видання The American Interest.

"Лише роздмухуючи тему про те, що Трамп є буцімто маріонеткою Москви, колишні чиновники Обами можуть врятувати себе від критики за нинішній стан світу", - пише Кірчик.

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