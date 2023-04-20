Ні супутник, ні зброя. Над Києвом пролітав метеорит – Американське метеорне товариство

Вогняна куля, що пролітала над Києвом у середу ввечері, найімовірніше, була метеоритом, вважають в Американському метеорному товаристві (AMS).

Відразу після події офіційні особи в Україні припускали, що це міг бути супутник NASA, а деякі кияни, чиє місто піддається обстрілам ракетами та дронами, побоювалися, що місто зазнало чергового обстрілу.

«Це точно не супутник. З першого погляду можу сказати, що це природний метеор, а не супутник або якийсь вид зброї, як ракета чи дрон», – говорить Майк Генкі, операційний менеджер AMS, некомерційної наукової організації, що об’єднує як любителів, так і професійних астрономів, що цікавляться галуззю метеорної астрономії.

Кольори метеора (синій) і осколкові сплески також ідеально відповідають природньому метеору

«Після (детальнішого) огляду я думаю, що цією вогненною кулею є метеор (астрономи називають вогняною кулею fireball особливо яскравий метеор, – ред.). Його джерелом є або комета, або астероїд. Без додаткових досліджень ми не можемо точно сказати, який саме», – написав речник AMS в електронному листі у відповідь на запит Голосу Америки.

Майк Генкі уточнив, що тривалість польоту на відео, які він вивчав, (швидкість падіння – всього декілька секунд) «відповідає природним кометним вогняним кулям».

«Це значно швидше, ніж летить космічне сміття або навіть передова гіперзвукова зброя. Падіння космічного сміття зазвичай тривають від хвилини до кількох хвилин і рухаються дуже повільно, – написав Генкі. – Кольори метеора (синій) і осколкові сплески також ідеально відповідають природному метеору», – написав Генкі.

Попри те, що про цю подію повідомляли всі провідні ЗМІ, до американської та до Міжнародної метеорної організації (IMO) надійшло лише одне повідомлення про цю подію через їхній спеціальний додаток, сказав астроном.

«Ми зафіксували цю подію на одній із наших метеостанцій в Угорщині, – написав він. – Наразі ми отримали лише одне повідомлення очевидця, але додаток AMS/IMO fireball не дуже відомий в Україні».

Він додав, що коли падіння метеора зафіксовано з кількох місць, можна об’єднати окремі повідомлення та визначити траєкторію, якою метеорит рухався крізь атмосферу Землі, а також його колишню орбіту в Сонячній системі.

Вогняний об’єкт пронісся над Києвом близько 22:00 за місцевим часом у середу ввечері. Серед версій були – або обстріл міста російськими ракетами чи дронами, або падіння супутника NASA.

Через декілька годин NASA повідомило, що це не був їхній супутник, який того дня, згідно з розрахунками, мав впасти на Землю. За повідомленням космічної агенції США, на момент падіння об’єкта у Києві, їхній супутник ще перебував на орбіті.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що місто ввімкнуло попередження про повітряний наліт, щоб запобігти жертвам від можливого падіння уламків, але «протиповітряна оборона не працювала».

Пізніше речник ВПС Юрій Ігнат повідомив в ефірі українського телебачення, що спалах, ймовірно, пов’язаний з «космічним тілом», яке ввійшло в щільні шари атмосфери.