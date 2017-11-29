NBC несподівано звільнив популярного ведучого за неналежну поведінку сексуального характеру

Американський телеканал NBC звільнив популярного ведучого ранкової програми Today Метта Лауера за неналежну поведінку сексуального характеру.



«Метт Лауер звільнений з NBC News. У понеділок увечері ми отримали скаргу від колеги про неналежну поведінку сексуального характеру на роботі з боку Метта Лауера. В результаті ми вирішили розірвати його контракт», - йдеться в заяві телеканалу. Відзначається, що незважаючи на те, що це перша скарга на Лауера за 20 років його роботи, у телеканалу «є підстави вважати, що це не єдиний такий випадок».



Рішення NBC озвучили у середу на програмі Today колеги Лауера Саванна Ґатрі і Года Котб, зазначивши, що «це сумний ранок» і їх «серце розбите».



Останнім часом розгорілося безліч скандалів, пов'язаних зі зґвалтуваннями або сексуальними домаганнями, в епіцентрі яких виявляються відомі постаті шоу-бізнесу, кіноіндустрії та політики.