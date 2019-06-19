За кілька тижнів до п’ятої річниці збиття над східною Україною малайзійського пасажирського літака очікують, що міжнародна слідча група у Нідерландах оголосить імена підозрюваних, які можуть бути передані для планованого судового процесу.

Усі 298 людей в літаку, серед них 80 дітей, більшість громадяни Нідерландів, загинули 17 липня 2014 року.

Розслідування Служби безпеки цивільної авіації Нідерландів у жовтні 2015 року дійшло висновку, що авіалайнер, який летів з Амстердама в Куала Лумпур, був збитий зенітною ракетою “Бук”.

Спільна слідча група, створена Австралією, Бельгією, Малайзією, Нідерландами і Україною також підтвердила ці висновки і вказала на свідчення, що застосована ракета була привезена на Донбас із території Росії з базованої у Курську 53-ї протиповітряної бригади російської армії.

На докази причетності Росії вказує також незалежне розслідування організації Bellingcat.

Москва, яка відмовилася співпрацювати з міжнародним розслідуванням, відкидає російську причетність і 2015 року наклала вето на проект резолюції Ради безпеки про створення трибуналу ООН у цій справі.

П’ять країн спільної слідчої групи вирішили, що розслідування і суд будуть відбуватися у Нідерландах відповідно до нідерландських законів, що дозволяють судити підозрюваних заочно.

Згідно з повідомленнями у нідерландській пресі, а також за словами представників України, міжнародна слідча група оголосить імена підозрюваних, яким можуть бути висунуті офіційні обвинувачення для суду.

Речниця українського міністерства закордонних справ Катерина Зеленко сказала напередодні, що на цьому етапі йдеться про чотирьох осіб.

Якщо серед підозрюваних будуть громадяни Росії, то очікують, що Москва, як і в низці подібних випадків, відмовиться видавати їх для суду.

За результатами розслідування сторони можуть домагатися судів також у міжнародних судових установах, зокрема в Міжнародному кримінальному суді, який уповноважений розглядати злочини війни та злочини проти людства.

2016 року Росія відкликала свій підпис під Римським статутом про створення Міжнародного кримінального суду після того, як судді МКС класифікували російську анексію українського Криму як окупацію.

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