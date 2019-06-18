Зеленський доводить Європі, що Росія не зробила нічого для пом’якшення санкцій

Український президент Володимир Зеленський переконує європейських партнерів у необхідності збереження дипломатичного тиску і санкцій щодо Росії через небажання Москви втілювати ключові вимоги міжнародної спільноти на тлі російської агресії щодо України.

“Росія поки що не виконала нічого, що повинна була виконати”, - наголосив Зеленський у Парижі 17 червня.

18 червня він перебуває у Берліні, де також заявляють про солідарність з Україною, але в окремих питаннях Франція та Німеччина розходяться з Києвом.

Французький президент Еммануель Макрон після переговорів з Володимиром Зеленським у Парижі не заперечував потребу подальшого тиску на Росію.

“Франція не визнає і не визнаватиме нелегальної анексії Криму: перекреслення міжнародних кордонів силою - це порушення міжнародних законів та зобов’язань, взятих Російською федерацією”, - проголошує в офіційному роз’ясненні французьке зовнішньополітичне відомство.

Проте Макрон наполягав у понеділок на потребі намагань Франції та деяких інших держав у Раді Європи відновити принаймні частину прав Росії в тій організації.

Рада Європи, до якої входять 47 країн, включно з усіма членами Європейського Союзу, проголошує своїм головним завданням захист прав людини, демократії та верховенства закону.

Макрон наполягав, що виключення Москви з організації означало б, що Росія вийде з під юрисдикції Європейського суду з прав людини, і російські громадяни втратять можливість позиватися у тому суді проти власного уряду.

“Тому ми з Фінляндією (яка досі головувала в РЄ) почали консультації, щоб повернути Росію”, - пояснював французький президент наміри змінити у Раді Європи правила, які передбачали автоматичну втрату російського членства за несплату Москвою внесків до РЄ.

Росія з 2016 року бойкотує Раду Європи після того, як її делегація була позбавлена права голосу у Парламентській асамблеї організації.

Німецький апетит до російського газу

Німеччина разом з Францією очолили європейські намагання зупинити російську агресію щодо України 2014 року.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель неодноразово повторювала про потребу санкцій щодо Росії.

Але Київ та Берлін розходяться щодо нового трубопроводу “Північний потік 2” з Росії, який постачатиме російський газ безпосередньо до Німеччини під Балтійським морем.

Вже майже наполовину споруджений газопровід дозволить Росії відмовитися від використання української газотранспортної системи для постачання палива європейським споживачам.

Україна вказує, що Москва вже неодноразово перекривала газ для політичного тиску на Київ, і що “Північний потік 2” посилює кремлівські важелі.

США також застерігають, що Німеччина зокрема та Європа стали надто залежними від російського газу.

У Берліні відповідають, що новий російський газопровід є суто економічним проектом і не стосується політики.

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