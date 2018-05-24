“Армія Росії причетна до збиття MH17”, каже міжнародне слідство і просить свідків зголошуватися з інформацією

Очолюване Нідерландами слідство у справі збитого чотири роки тому над Україною малайзійського авіалайнера рейсу МН17 заявило про причетність до злочину базованої під Курськом 53-ї бригади протиповітряної оборони збройних сил Росії.

На прес-конференції у Нідерландах, звітуючи про проміжний етап слідства, офіційні представники показали відео й фотографії, що підтверджують транспортування російської ракетної установки “Бук” з території Росії в Україну, а потім повернення її у зворотньому напрямку.

Авіалайнер був збитий 17 липня 2014 року під Первомайськом у Донецькій області в районі, контрольованому підтримуваними Росією збройними силами.

В літаку, що прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, загинули усі 298 людей - більшість з них - голландці.

Міжнародна слідча група, створена за участі Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України заявляє, що тепер намагається з’ясувати, хто віддавав накази про застосування ракетного комплексу, і в чому ті накази полягали.

Оскільки Росія, яка відкидає свою причетність, заблокувала розслідування ООН, п’ять країн міжнародної слідчої групи домовилися працювати самостійно і вирішили, що суд відбуватиметься в Нідерландах.

Представники слідства заявили на прес-конференції у четвер, що мають ще багато роботи і зараз не можуть сказати, коли їхні матеріали будуть готові для суду.

Слідчі звернулися по інформацію, обіцяючи збереження конфіденційності джерел.

Посадовці у Нідерландах стверджують, що слідство просувається вперед успішно.

Ще у жовтні 2015 року розслідування відомства авіабезпеки Нідерландів дійшло висновку, що літак був збитий виготовленою в Росії ракетою, запущеною з установки “Бук”.

У вересні 2016 року прокуратура Нідерландів заявила, що слідство працює з іменами приблизно 100 осіб, які можуть бути причетними до злочину.



Футбольний турнір в Росії нагадує родичам жертв про російську роль

Група родичів осіб загиблих у малайзійському авіалайнері звернулися з відкритим листом до Росії, нагадуючи, що проведення світового чемпіонату з футболу в тій країні наступного місяця співпаде з четвертою річницею збиття літака рейсу MH17.

“Серед тіл, що лежали поміж уламків на соняшникових полях були наші діти, наші партнери, наші брати і сестри, наші батьки”, - сказано у листі, підписаному десятьма людьми з Австралії, Великої Британії та Нідерландів.

Автори листа заявляють, що покладають на російську державу, відповідальність за смерть їхніх близьких, оскільки “усі варті довіри докази вказують у тому напрямку”.

Вони також наголошують, що чекають на завершення слідства та оголошення імен осіб, яких буде судити суд у Нідерландах.

“Попри те, що минуло чотири роки відтоді як були розбиті наші життя, нам важко усвідомити що сталося. Люди, яких ми любимо, були убиті у війні - у війні, в якій вони не воювали, у війні, до якої вони не мали жодного стосунку. Ми знаємо, що вони не єдині жерти цього протистояння.”

Листа в Росії опублікував один з небагатьох незалежних часописів тієї країни - “Новая Газета”.

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