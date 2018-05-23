Після "Джавелінів" – протиповітряна артилерія? Помпео відповів на питання в Конгресі

"Ми віддані наданню оборонної зброї Україні", - запевнив держсекретар США Майк Помпео, виступаючи на слуханнях комітету Палати представників Конгресу США з закордонних справ, присвячених питанню стратегічних пріоритетів та бюджету Державного департаменту.

Стосовно протиповітряної оборони, їм було б важко заперечити, що вони там присутні, якщо б один з їх літаків приземлився там...Чи ми розглядаємо можливість продажу, або надання протиповітряної артилерії Україні?

Під час слухань конгресмен Скотт Перрі, який представляє Пенсильванію, звернувся до Помпео з питанням: "Чи є протиповітряна артилерія серед того, що Ви та адміністрація розглядаєте серед інструментів стримування Росії у її діях, які вона сама, очевидно, заперечує. Стосовно протиповітряної оборони, їм було б важко заперечити, що вони там присутні, якщо б один з їх літаків приземлився там...Чи ми розглядаємо можливість продажу або надання протиповітряної артилерії Україні?", - запитав Перрі.

Відповідаючи на питання конгресмена, Помпео висловив підтримку наданню оборонної зброї Україні, однак, зауважив, що не впевнений стосовно конкретних видів зброї.

Цього тижня, Україна провела перші випробування "Джавелінів", що надійшли зі США.

Надання "Джавелінів" – стало "кульмінацією років важкої роботи", - зазначив сенатор США Роб Портман, вітаючи повідомлення про випробування "Джавелінів" в Україні.

"Надання "Джавелінів" Україні – це кульмінація років важкої роботи членів обох партій, які завжди вірили, що США мають стати на захист права України захищати себе проти російської агресії, надавши їй оборонну летальну зброю", - написав сенатор Портман у Twitter.

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