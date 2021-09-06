Суд щодо MH17 дає слово родичам загиблих

На суді у Нідерландах щодо чотирьох осіб звинувачених у причетності до збиття над Україною малайзійського авіалайнера рейсу MH17, починаючи з понеділка 6 вересня упродовж принаймні десяти днів, заслуховуватимуть розповіді родичів загиблих 298 пасажирів та членів екіпажу.

Суд повідомив, що бажання розповісти про особисті наслідки трагедії виявили понад 90 людей з Нідерландів, звідки походять більшість жертв, а також з Австралії, Великобританії, Індонезії, Канади, Малайзії, Німеччини та США.

Вони мають можливість упродовж 15 хвилин виступати в залі суду, або говорити через відеозв’язок, надіслати відео чи звуковий запис, а деякі розповіді зачитуватимуть адвокати, або працівники нідерландської служби підтримки потерпілих.

Нідерландський закон дає право потерпілим внаслідок тяжких карних злочинів виступати на процесах з розповідями про наслідки злочинних дій, і судді можуть брати до уваги ті свідчення при визначенні покарання для засуджених.

Очолюване Нідерландами міжнародне слідство дійшло висновку, що літак був збитий 17 липня 2014 року завезеною на українську територію з Росії ракетною системою Бук.

Нідерландська прокуратура висунула обвинувачення проти чотирьох осіб: трьох громадян Росії і одного громадянина України:

Ігор Ґіркін, громадянин Росії, службовець російської Федеральної служби безпеки у відставці, який називав себе "міністром оборони ДНР".

Сергій Дубінскій, громадянин Росії, відставний службовець Головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії.

Олег Пулатов, громадянин Росії, відставний офіцер російської армії.

Леонід Харченко, громадянин України, командувач підрозділом розвідки "ДНР".

Усі четверо підозрюваних відкинули запрошення з’явитися на суд, який розпочався 9 березня 2020 р.

Лише одного підозрюваного, Олега Пулатова, на процесі представляють його адвокати.

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