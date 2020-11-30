Суд щодо МН17: Що вирішено на першому етапі процесу в Нідерландах і що далі?

Підготовча стадія судового процесу у Нідерландах у справі збитого 2014 року над східною Україною лайнера рейсу МН17 малайзійських авіаліній тривала понад вісім місяців - з 3 березня до 25 листопада.

«Наближається розгляд по суті (обвинувачень щодо чотирьох підозрюваних)», - каже служба інформації окружного суду в Гаазі, повідомляючи, що наступний етап судових засідань почнеться 1 лютого 2021 року.

Лава заочно обвинувачених залишалася порожньою, проте в суді активно працювали адвокати громадянина Росії Олега Пулатова, єдиного підозрюваного, який вирішив скористатися послугами правників.

Але судді відхилили одну з найвагоміших вимог адвокатів Пулатова - додатково розслідувати альтернативні версії збиття літака і загибелі 298 людей, більшість яких були нідерландцями.

Якби суд погодився на вимогу адвокатів, то процес у Нідерландах насправді був би про російсько-український конфлікт.

«Це означає, що судовий процес надалі відбуватиметься довкола версії (з висновками очолюваного Нідерландами міжнародного розслідування), що літак збила російська ракета Бук», - каже Маріеке де Гуун, доктор міжнародного права з Амстердамського вільного університету.

Вона зауважує, що судді не відкинули альтернативні версії, які зокрема проштовхує Росія, але вони наголошують, що головне завдання адвокатів - подати доводи на підтвердження аргументів їхнього підзахисного, який називає себе невинним.

Судді відверто кажуть, що не бажають додавати тривалості процесу, який вже зараз загрожує затягнутися на роки.

Якщо обвинувачення не підтвердяться, то підозрюваний буде виправданий, а розслідування альтернативних версій загибелі літака, згідно цією логікою, не є завданням цього судового процесу.

«Якби суд погодився на вимогу адвокатів, то процес у Нідерландах насправді був би про російсько-український конфлікт. Тоді процес зважував би аргументи Росії і України стосовно того, що насправді відбувалося. Рішення суддів визначальне: ми цього робити не будемо. Ми говоритимемо лише про те, чи обвинувачення прокуратури підтверджуються, чи ні», - підсумовує Маріеке де Гуун.

Хоча судді наполегливо намагаються не розширювати коло питань процесу, який відбувається за нідерладськими законами, адвокати можуть обрати за стратегію намагання поставити під сумнів легітимність суду.

«Адвокати можуть зосереджуватись на тому, що знав і що робив Пулатов.., або наполягати, що судді політично заангажовані, що прокуратура упереджена і далі порушувати питання, що Україна причетна до збиття літака. Подібні методи застосовували адвокати, наприклад, на міжнародному суді над Мілошевичем», - зауважує Маріеке де Гуун.

Вона також каже, що перебіг судового процесу наступного року може дуже змінитися, якщо на додаток до Олега Пулатова, ще хтось з трьох інших обвинувачених скористається правом уповноважити в суді своїх адвокатів.

Також зберігається ймовірність, що прокуратура висуне додаткові обвинувачення можливим новим підозрюваним у справі загибелі літака.

Інформаційна війна

Американська журналістка в Нідерландах Моллі Квелл, яка висвітлює перебіг суду щодо 17 для Cortcouse News Service вважає, що «з перших днів початку судового процесу у березні стало очевидним, наскільки важливим є поширення дезінформації у контексті війни. Це настільки ж важливо, якщо не важливіше за зброю, яку використовують сторони конфлікту».

«Щодо цієї справи поширено величезні обсяги дезінформації. Я особисто ще ніколи не бачила про це стільки листів в електронній пошті, чи нападів у Twitter», - каже вона.

При цьому Молі Квелл вважає, що у Нідерландах провідні засоби масової інформації назагал дуже виважено й професійно висвітлюють перебіг суду щодо MH17.

«Нідерландські ЗМІ проводятся з цим як зі звичайним кримінальним процесом, попри величезну міжнародну увагу до нього», - каже журналістка.

Але країну не оминули й гучні суперечки щодо ролі окремих журналістів у Нідерландах.

Моллі Квелл розповідає, що у розмовах з родичами загиблих у літаку MH17 їй доводилося чути застереження, що «було б набагато краще, якби обвинувачені сиділи в залі суду, якби вони були в руках правосуддя Нідерландів».

«Багато хто вважає, що навряд чи хтось з обвинувачених буде ув’язнений, якщо суд визнає їхню провину, бо Росія їх не видасть. Отже є певне розчарування, але назагал я б сказала, що нідерландці розуміють, що інших варіантів нема і вони віддають перевагу тому, щоб був такий заочний суд, радше ніж ніякий», - каже журналістка.

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