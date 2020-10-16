Австралія та Нідерланди засудили вихід Росії з консультацій щодо MH17

Австралійський уряд у п’ятницю заявив, що «глибоко розчарований рішенням Росії вийти з тристоронніх переговорів з Нідерландами стосовно її ролі у збитті MH17 17 липня 2014».

«Ми закликаємо Росію негайно повернутися до переговорів», - сказано у заяві австралійського міністерства закордонних справ.

Нідерландський міністр закордонних справ Стеф Блок також заявив, що він «розчарований» і «здивований» рішенням, яке, за його словами, «особливо болісне» для родичів загиблих.

Вихід РФ з консультацій щодо МН17 — це промовисте свідчення її страху перед правдою...

Російське Міністерство закордонних справ повідомило про вихід з переговорного процесу з Нідерландами та Австралією, поскаржившись на те, що ті країни почали судові позови проти Москви.

Кількарічне слідство Нідерландської служби безпеки авіації та міжнародне розслідування п’яти країн дійшло висновку, що авіалайнер Малайзійських авіаліній, який летів рейсом MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий російською ракетою, запущеною з території на сході України, яку контролюють підтримувані Росією сили.

Усі 298 людей на борту, дві третини з яких нідерландці, загинули.

Прокуратура Нідерландів минулого року висунула обвинувачення проти трьох громадян Росії та одного громадянина України, який воював на боці російських сил, заявивши, що вони були причетні до транспортування ракетної установки з території Росії і застосуванні її на території Донецької області.

Судовий процес щодо тих чотирьох підозрюваних розпочався у березні цього року і, як передбачають, триватиме понад рік або довше.

Також у липні Нідерланди подали міждержавний позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у межах намагань отримати компенсацію за загибель людей.

Росія досі завжди відкидала відповідальність за загибель літака і нещодавно знову назвала очолюване Нідерландами розслідування «упередженим, поверховим та політизованим».

«Австралія та Нідерланди не прагнули зрозуміти, що насправді трапилося влітку 2014 року, але натомість намагаються досягти визнання Росією провини й отримати відшкодування для родичів жертв», - заявило російське міністерство.

Україна також долучилася до осуду останнього кроку Москви у справі збитого літака.

«Вихід РФ з консультацій щодо МН17 — це промовисте свідчення її страху перед правдою про те, що сталося 17 липня 2014 року у небі над Донбасом», — заявив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після телефонної розмови з нідерландським колегою 15 жовтня.

Україна заявила про своє долучення до міждержавного позову щодо МН17 проти Росії у Європейському суді з прав людини.

Також Україна веде інші міжнародні судові позови проти Росії у зв’язку із захопленням Криму та війною на Донбасі, і в судовому поданні української сторони вказано на факт збиття малайзійського авіалайнера російською ракетою, як на один з доказів відповідальності Москви.

Дивіться також: Роковини трагедії MH17: як США та Європа тиснуть на Росію? Відео