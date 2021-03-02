"Народ України не наодинці, ми на вашому боці", - голова Європейської Ради

Росія - частина цього конфлікту, а не посередник

Голова Європейської Ради Шарль Мішель перебуває зі своїм першим візитом в Україні. Разом із президентом Володимиром Зеленським він відвідав Донбас і висловив "однозначну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України".

"Ганебна реальність у тому, що люди продовжують помирати тут й стикатись зі страшними наслідками війни", - йдеться на офіційній Twitter-сторінці Мішеля. Він подякував за роботу представникам ОБСЄ і підкреслив, що "єдиним шляхом у перед" є виконання Мінських угод, і до їх повного виконання "санкції ЄС проти Росії залишаться у силі".

"Росія - частина цього конфлікту, а не посередник. Ми очікуємо від Росії повного доступу для спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всіх територіях України, які не підконтрольні урядом, і пандемія COVID-19 не повинна використосуватись як привід для подальшого відмежування цих територій від України", - підкреслив Мішель під час виступу для преси.

Мішель привітав роботу України у співпраці із міжнародними партнерами для поліпшення щоденного життя українців на лінії розмежування і додав, що цього року ЄС починає нову програму із допомоги для пом'якшення впливу конфлікту й відновлення економіки постраждалих регіонів. "Народ України не наодинці, ми на вашому боці", - підкреслив він.

Офіс президента України​ також зазначає, під час зустрічі лідерів голова Європейської Ради також наголосив на важливості боротьби проти корупції та проведення реформ в Україні: "Пане президенте, ми – ваші друзі. Ми підтримуватимемо вас на кожному етапі вашого шляху до верховенства права й реформи судової системи в Україні".

Як повідомляв "Голос Америки", напередодні Мішель відвідав Грузію й, зокрема, адміністративну межу із Південною Осетією, яка не контролюється урядом Грузії.

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