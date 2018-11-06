Селфі з виборчої дільниці: чому це може бути незаконно в США

Про це розповідає видання VOX.

Дехто за допомогою селфі із дільниці хоче показати свою залученість у політичній системі США чи мотивувати своїх друзів та членів родини роботи те ж саме. Хтось, ймовірно, стурбований тим, що його підписники, думатимуть, що він/вона не проголосував/проголосувала.

Якою б не була причина робити селфі з дільниці, перед тим як робити фото, варто подумати про закон. Законодавство відрізняється залежно від штату. В деяких штатах, наприклад, є різні норми стосовно фотографій використаного бюлетеню та фотографування в безпосередній близькості до місця опитування.

В деяких штатах, наприклад, є різні норми стосовно фотографій використаного бюлетеню та фотографування в безпосередній близькості до місця опитування.​

Деякі штати, зокрема, Флорида, Джорджія та Мічиган, забороняють фотографувати в кабінках для виборчих дільниць та в місцях опитування. В інших, таких як Аляска, Массачусетс і Міннесота, забороняють фотографії використаних виборчих бюлетенів, але обговорюється питання фотографування у виборчих кабінках. У Каліфорнії, Кентуккі та Нью-Гемпшир законодавство не забороняє робити селфі на виборчих дільницях, хоча і перешкоджає фотографувати інших людей, які беруть участь у голосуванні.

Чому постало питання законності селфі на виборчих дільницях? Судова справа 2014 року у Нью-Гемпширі розглядала можливі "за та проти" законності селфі на виборчих дільницях. Тоді Американський союз захисту громадянських свобод стверджував, що заборона робити фото виборчих бюлетенів протирічить Першій поправці до Конституції США.

Американський союз захисту громадянських свобод стверджував, що заборона робити фото виборчих бюлетенів протирічить Першій поправці до Конституції США.

Штат нещодавно оновив законодавство з цього приводу і заборонив викладати фотографії в соціальні медіа. Суд підтримав позицію Американського союзу громадянських свобод. Коли штат подав на апеляцію, суд знову визнав законодавство порушенням Першої поправки.

Хоча складно простежити за виконанням законодавства щодо селфі, іноді знаменитості попадали під шквал критики за подібні фото. Наприклад, в 2016 році Джастін Тімберлейк видалив фото із інстраграму, зроблене на дільниці в Мемфісі.

Дивіться також: Як голосують на виборчих дільницях у США. Проміжні вибори-2018. Відео