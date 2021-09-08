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Чехія допоможе Литві захистити кордон з Білоруссю

Польща укріплює кордон з Білоруссю

Чехія надасть 530 000 євро Литві на зміцнення кордону з Бліоруссю, на тлі міграційної кризи.
"Лукашенко продовжує використовувати незаконну міграцію в якості зброї, щоб шатнажувати Литву та ЄС", - заявив міністр закордонних спра Чехії Якуб Кулханек.

7 вересня польський парламент ввів режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю, через збільшення кількості мігрантів а також з огляду на початок російсько-білоруських військових навчань. Міністр оборони Польщі оголосив про намір побудувати стіну заввишки 2,5 метра на кордоні з Бліоруссю.

Європейські країни звинувачують Білорусь, яка межує з трьома країнами ЄС, в штучному створенні штучної міграційної кризи на кордоні. Для того, щоб стримати потік мігрантів з третіх країн, таких як Ірак та Афганістан, через Бліорусь, ЄС раніше оголосив про надання Литві 12 млн євро. Україна переслала Литві сотні кілометрів колючого дроту.

В понеділок Міжнародна організація міграції назвала "неприйнятною" ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі.

Мігранти на кордоні Білорусі з ЄС декілька тижнів мають обмежений доступ до питної води, їжі, медичної допомоги та санітарії, повідомили в МОМ. Організація закликала країни поважати права мігрантів.

"Мігрантів не можна перетворювати на інструмент, - йдеться в заяві. - Реакція країн має базуватись на захисті та повазі до прав людини мігрантів".

В статті використано матеріали АР.

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Студія Вашингтон. Українські моряки прибули до США для тренувань
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Студія Вашингтон. Українські моряки прибули до США для тренувань

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