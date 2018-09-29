Ось кого не торкнеться нове правило щодо отримання візи США та імміграції до Америки

Бажаючі іммігрувати до США, або відвідати країну, як туристи повинні довести, що вони здатні утримувати себе там фінансово і не будуть покладатись до програми соціальної допомоги уряду США. Але дана вимога торкається не всіх категорій. На це звертає увагу нове правило запропоноване Міністерством внутрішньої безпеки США (Department of Homeland Security) покликане чіткіше визначити вже зафіксовані в американському законодавстві критерії недопуску до США осіб, які з високою ймовірністю можуть потребувати опіки держави. Про це йдеться у заяві на сайті Міністерства внутрішньої безпеки США.

... навести докази на користь того, що вони з високою ймовірністю не потребуватимуть опіки з боку держави

Критерії недопуску стосуються, як прохачів віз так і осіб, які прагнуть змінити свій статус перебування в Америці.

Розлогий документ, який деталізує правило, серед іншого відзначає, що іноземці, які прагнуть змінити свій статус перебування у країні, категорію візи, або подаються на дозвіл на перебування у США, мають продемонструвати, що вони з високою ймовірністю не потребуватимуть опіки з боку держави (public charge - прим. ГА), за виключенням випадків, коли Конгрес США вивів дану категорію прохачів за межу вимог даної норми, або дозволив їм просити про надання виключення.

"Міністерство внутрішньої безпеки також пропонує вимагати, щоб усі іноземці, які прагнуть продовжити строк дії візи, або змінити статус продемонстрували, що вони не отримували, не отримують і з високою ймовірністю не будуть потребувати соціальної допомоги", - йдеться у документі оприлюдненому урядом США.

УВАГА: Достовірну та вичерпну інформацію щодо віз США ви знайдете на сайті посольства Сполучених штатів Америки в Україні у відповідному розділі.

... біженців, шукачів притулку та інших вразливих категорій не стосується правило про відмову на даній підставі

Відзначається, що правило не торкнеться біженців та деяких інших категорій іммігрантів.

"Відмовідно до законодавства, біженців, шукачів притулку та інших вразливих категорій не стосується правило про відмову на підставі ймовірності того, що особа потребуватиме державної опіки на території США. Відповідно їх не стосується і це правило", - йдеться у заяві на сайті Міністерства внутрішньої безпеки.

"Міністерство також не зважатиме на пільги отримані іноземцями, які несуть військову службу, або ж служать у Резверві першої черги Збройних сил США, або дружинами, чи чоловікам та дітьми військовослужбовців США. Окрім того, міністерство не зважатиме на пільги, які стосуються стихійний лих, екстренної медичної допомоги, пільги отримані дітьми-іноземцями громадян США, та медичні пільги (Medicaid) отримані дітьми громадян США та претендентами на всиновлення громадянами США", - відзначає заява на урядовому сайті.

Міністерство також не зважатиме на пільги отримані іноземцями, які несуть військову службу, або ж служать у Резверві першої черги Збройних сил США

Відповідно до чинного законодавства США (Розділ 212(a)(4) Закону про імміграцію та громадянство) у допуску до США може бути відмовлено особам, які на думку консула, під час розгляду прохання про надання візи, або ж на думку Мін'юсту США, під час розгляду прохання про допуск, або зміну статусу, з високою ймовірністю можуть стати утриманцем держави (потребувати державної опіки під час перебування у США - прим. ГА).

При ухваленні відповідного рішення враховується низка чинників серед яких: вік, здоров'я, родинний статус, майновий та фінансовий статус, освіта та навички та ін.

Новим правилом уряд вказує аналізувати ймовірність того, що іммігранти, або гості США використовуватимуть програму допомоги з харчуванням (SNAP, або так звані food stamps), тимчасову грошову допомога нужденним сім'ям (TANF, або welfare), а також медичне страхування – Medicaid та Medicare Part D (субсидії на ліки за рецептами). Поки що не вирішено, чи правило повинно поширюватися на тих, хто коли-небудь отримував субсидоване медичне страхування на дітей CHIP. Проте воно обходить тих, хто користувався Affordable Care Act, або отримував податковий кредит на прибуток (Earned Income Tax Credit), податкову пільгу для сімей з низьким і середнім рівнем доходу.

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