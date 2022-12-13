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1 мільярд євро для України зібрали на конференції у Парижі
Під час міжнародної конференції для України у Парижі учасники пообіцяли виділити Києву сукупно понад 1 мільярд євро (1,05 мільярда доларів). Про це повідомила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна. Вона повідомила, що ці кошти будуть розподілені між потребами на відновлення енергетичної мережі України, харчового сектору, водопостачання, медичної й транспортної галузі.
Виступаючи перед учасниками події, президент України Володимир Зеленський сказав, що Києву потрібно щонайменше 800 мільйонів євро термінової енергетичної допомоги взимку для відновлення знищеної російськими ударами цивільної інфраструктури. "Це суттєво. Але суттєво менше, ніж може коштувати нам усім блекаут в Україні", - сказав Зеленський.
Раніше Голос Америки повідомляв, що нині у французькій столиці зібралися представники майже п’ятдесяти країн та десятків міжнародних організацій, щоб узгодити способи допомоги Україні в умовах російської агресії.
Виступаючи на конференції, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що російські удари, "відкрито націлені на українське населення та цивільну інфраструктуру [...], єдиною метою яких, як визнала Росія, було підірвати опір українського народу, є воєнними злочинами". "Вони, безсумнівно, порушують фундаментальні принципи гуманітарного права. Ці дії є неприйнятними й не залишаться безкарними. Я хочу чітко пояснити, що в цьому контексті Україна, яка є жертвою агресії, має визначитися щодо умов справедливого та сталого миру", - сказав Макрон.
Тим часом Сполучені Штати вже відправили Україні першу частину пакета допомоги з енергетичним обладнанням на суму близько 13 мільйонів доларів.
У статті використано матеріали Reuters
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Канада виділить $115 млн на відновлення енергомережі в Україні, США відправили перше обладнання з пакету допомоги у $53 млн
Сполучені Штати відправили Україні першу частину пакету допомоги з енергетичним обладнанням, повідомляє Reuters із посиланням на джерела в уряді. Перший транш – це енергетичне обладнання на суму близько 13 мільйонів доларів, повідомив агенції один із посадовців. Інше джерело повідомило, що цього тижня зі Сполучених Штатів вилетять ще два літаки з обладнанням.
"Наша стратегія наразі полягає в першу чергу в тому, щоб допомогти Україні захистити себе від цих навмисних атак на цивільну енергетичну інфраструктуру, оскільки це може стати гуманітарною катастрофою", - сказав неназваний американський високопосадовець.
Перший транш є частиною пакету допомоги у 53 мільйонів доларів, оголошеного минулого місяця. А минулого тижня заступник міністра енергетики США Девід Терк зустрівся з представниками нафтогазових компаній, щоб обговорити шляхи підтримки енергетичної стійкості України.
Нині Канада повідомила про виділення Україні $115 млн на ремонт електромереж. Як заявила віце-прем'єрка Христя Фріланд під час конференції у Парижі, гроші будуть надходити з тарифних надходжень, які збираються на імпорт з Росії та Білорусі.
"Путін і його поплічники є військовими злочинцями, і вони намагаються використовувати холод як зброю, щоб зламати дух видатного народу України", - сказала Фріланд. Вона додала, що підтримка з боку Канади "допоможе гарантувати, що Україна зможе забезпечити свою енергетичну інфраструктуру та пережити важку майбутню зиму".
У 2022 році Канада надала Україні 2 мільярди доларів прямої фінансової допомоги, а на початку місяця виділила додаткові 500 мільйонів доларів через державні облігації України, повідомляє офіс Фріланд.
Напередодні "Група семи" провідних економік світу заявила, що створить міжвідомчу платформу для координації допомоги Києву та підтримки її відновлення, відновлення та реконструкції, а також там оголосили про кооринацію зусиль для зміцнення протиповітряної оборони України.
У статті використано матеріали Reuters
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