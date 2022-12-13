1 мільярд євро для України зібрали на конференції у Парижі

Під час міжнародної конференції для України у Парижі учасники пообіцяли виділити Києву сукупно понад 1 мільярд євро (1,05 мільярда доларів). Про це повідомила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна. Вона повідомила, що ці кошти будуть розподілені між потребами на відновлення енергетичної мережі України, харчового сектору, водопостачання, медичної й транспортної галузі.

Виступаючи перед учасниками події, президент України Володимир Зеленський сказав, що Києву потрібно щонайменше 800 мільйонів євро термінової енергетичної допомоги взимку для відновлення знищеної російськими ударами цивільної інфраструктури. "Це суттєво. Але суттєво менше, ніж може коштувати нам усім блекаут в Україні", - сказав Зеленський.

Раніше Голос Америки повідомляв, що нині у французькій столиці зібралися представники майже п’ятдесяти країн та десятків міжнародних організацій, щоб узгодити способи допомоги Україні в умовах російської агресії.

Виступаючи на конференції, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що російські удари, "відкрито націлені на українське населення та цивільну інфраструктуру [...], єдиною метою яких, як визнала Росія, було підірвати опір українського народу, є воєнними злочинами". "Вони, безсумнівно, порушують фундаментальні принципи гуманітарного права. Ці дії є неприйнятними й не залишаться безкарними. Я хочу чітко пояснити, що в цьому контексті Україна, яка є жертвою агресії, має визначитися щодо умов справедливого та сталого миру", - сказав Макрон.

Тим часом Сполучені Штати вже відправили Україні першу частину пакета допомоги з енергетичним обладнанням на суму близько 13 мільйонів доларів.

У статті використано матеріали Reuters