На виборах у США очікується рекордна явка міленіалів, представників покоління Z

Як вважають експерти, у сьогоднішніх президентських виборах у США братиме участь рекордна кількість виборців, які представляють покоління так званих міленіалів та покоління Z. Тенденція до збільшення участь у виборцях цих груп вже спостерігалась на проміжних виборах у 2018 році.

"Чимало студентів повернулися у свої рідні міста, тому вони, швидше за все, зможуть легко проголосувати", - сказав Джош Катнер, студент старших курсів університету Джорджа Вашингтона і голова об'єднання республіканців коледжі GW.

"Політичні кампанії справді прагнуть, щоб молоді люди ставали лідерами та боролися за свої цінності та власне бачення їх громад, тому я думаю, що цей фактор мав досить важливу роль у залученні молодих виборців у цілому у країні цього року".

Серед майже 240 мільйонів виборців, які сьогодні мають право голосу у Сполучених Штатах, близько 20% складають особи віком від 18 до 29 років, які можуть проголосувати на виборах у вівторок, пояснила Еббі Кіса, з Центру інформації та досліджень щодо громадської освіти та участі (CIRCLE) в Університеті Тафтса в Медфорді, штат Массачусетс.

За даними CIRCLE, понад 7 мільйонів молодих людей вже проголосували достроково. Кількість молодих виборців у Флориді, Північній Кароліні, Міннесоті, Пенсильванії та Мічигані вже перевищила "кількість голосів, якою у 2016-му році вимірювалась перевага переможця виборів над стороною, як програма вибори, у кожному із цих штатів" , зазначається на веб-сайті CIRCLE.

До молодих виборців відносять так званих міленіалів, які народилися між 1985 і 1995 роками, та покоління Z, до якого відносять людей народжених у 1996 році та пізніше.

Є чимало причин вважати, що збільшення участь молоді у виборах відіграє значну роль у виборах 2020 у США

Для молоді надзвичайно важливим є вирішення таких проблем як: виплата банківських позичок на освіту, доступна медична допомога, насильство з використанням вогнепальної зброї, кліматичні зміни та економіка.

Серед представників покоління Z (віком від 18 до 23 років) 61% заявили, що планують проголосувати за політиків-демократів. Серед тієї самої вікової групи 22% заявили, що планують голосувати за республіканців, повідомив у травні цього року дослідницький центр Pew, який базується у столиці США.

Демограф Pew Річард Фрай стверджує, що кількість міленіалів, які голосують на виборах майже подвоїлось між 2014 і 2018 роками - і складає 42%.

Разом покоління Z та покоління X - люди, які народилося між 1965 і 1980 роками, і зараз у віці від 40 до 55 років - на проміжних виборах 2018-го року та президентських виборах 2016 року віддали більше голосів, ніж представникі покоління бебі-бумерів та старших поколінь, твердять у центрі Pew.

Бебі-Бумери народилися між 1946 і 1964 роками.

"Явка молодих виборців є надзвичайно важливою на цих виборах, бо на їх підтримку можуть претендувати обидві партії, і демократи, і республіканці", - написав в електронному листі Семюел Кауфман, студент середньої школи у штаті Техас. Кауфман також зазначив, що проголосував достроково.

"Нове покоління виборців також більш толерантне і приймає громадянські права, більше, ніж попереднє покоління", - сказав він.

"Якщо вони проголосують на виборах, може розпочатись нова ера кардинальних змін".

"Цього року ми спостерігаємо, що молоді люди вірять у власну силу", - сказала Еббі Кіса із Університету Тафтс.

"Ми також бачимо, що пандемія допомогла багатьом молодим людям, майже 45 відсоткам, побачити, що рішення, які ухвалюють переможці виборів, впливають на їх власне повсякденне життя, і це урок, який вони засвоїли за останні кілька місяців", - каже Кіса.

Бен Келлі, молодий виборець з Іллінойсу, заявив, що соціальні медіа мають ключове значення для збільшення кількості молодих виборців.

Президент Дональд Трамп "насправді є першим президентом, який постійно взаємодіє із соціальними мережами та використовує їх для передачі своїх внутрішніх думок та політичних пропозицій", - заявив Келлі, "і саме там перебувають молоді виборці".

За даними Twitter, Трамп має 87,4 мільйона підписників і написав у Twitter понад 58 100 разів. Колишній президент Барак Обама має 124,6 мільйона підписників і написав у Twitter понад 16 тисяч разів.

Джордан Гарзинські, першокурсник Університету Джорджа Мейсона у Вірджинії, керує акаунтом "youngvoters4joe" в Instagram, який налічує понад 1100 підписників, та сприяє явці молодих виборців, які підтримують кандидата від демократів Джо Байдена.

“Ми не можемо просто далі твітувати та публікувати публікації в Instagram; ми повинні виконати справжню роботу», - сказав Гарзинський.

“Я бачив, що проблема моєї групи - люди люблять дивитись на дебати, але вони не люблять телефонувати. Ми повинні телефонувати; ми повинні докласти зусиль, щоб перемогти на цих виборах ".

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