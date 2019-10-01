У США - новий голова Об’єднаного комітету начальників штабів. Ось що він говорив про Україну

Новий голова Об’єднаного комітету начальників штабів застерігає противників Америки: не варто недооцінювати “майстерності, можливостей і бойової сили” збройних сил США.

У понеділок генерал армії Марк Міллі склав присягу у присутності Президента США Дональда Трампа. Після цього генерал заявив, що США залишаться “першою бойовою силою” у світі.

“Ви заслуговуєте на цю посаду. У мене ніколи не було сумніву щодо цього”, – сказав Трамп.

Міллі – випускник Прінстонського та Колумбійського університетів. Брав участь у бойових діях в Іраку та Афганістані. Офіційно головою комітету він став у вівторок, 1 жовтня.

У липні під час конгресових слухань стосовно затвердження його кандидатури генерал Міллі заявив, що перехід України на стандарти НАТО підсилить її спроможність захищати свою територіальну цілісність.

Я б закликав українських військових прагнути до надзвичайно важливих стандартів оборонної реформи.



“Я б закликав українських військових прагнути до надзвичайно важливих стандартів оборонної реформи, щоб гарантувати, що вони і надалі відповідатимуть вимогам фондів Ініціативи сприяння безпеці України”, – заявив генерал.

Викривач у справі Трампа. Що відомо про цю людину та чи захищена вона законом?